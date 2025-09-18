Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Vittorio Raiola, 34enne originario di Marano e considerato vicino ai clan Orlando – Polverino – Nuvoletta, è stato arrestato a Sant Julià de Ramis, nei pressi di Girona, dopo una lunga latitanza. L’uomo, ritenuto a capo di un’associazione dedita al traffico di stupefacenti, si era reso irreperibile dal 6 agosto dello scorso anno, sottraendosi a una misura cautelare che coinvolgeva 32 persone. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, in collaborazione con la Polizia Nazionale Spagnola e sotto il coordinamento della DDA partenopea.

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la cattura di Raiola rappresenta il risultato di un’indagine internazionale che ha visto coinvolte diverse forze dell’ordine e organismi europei. L’operazione, supportata dalla rete @ON finanziata dalla Commissione Europea e guidata dalla Direzione Investigativa Antimafia italiana, si è avvalsa anche della collaborazione della DCSA.

Il contesto: una fuga durata mesi

La piccola località di Sant Julià de Ramis, situata a pochi chilometri dal centro di Girona e a 108 chilometri da Barcellona, si è rivelata il rifugio ideale per chi desidera passare inosservato. Circondata dal verde e lambita da una grossa autostrada, questa cittadina di circa 2000 abitanti ha offerto a Raiola l’anonimato necessario per sfuggire alle autorità. La sua fuga è iniziata il 6 agosto dello scorso anno, quando si è sottratto a una misura cautelare nell’ambito di un’indagine che vedeva coinvolte 32 persone, tutte accusate di far parte di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Le indagini e la collaborazione internazionale

I Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, non hanno mai interrotto le ricerche. Grazie alla collaborazione con la Polizia Nazionale Spagnola, sono riusciti a ricostruire la rete di contatti di Raiola e a individuare il luogo in cui si nascondeva. L’indagine ha beneficiato anche del supporto della rete @ON, finanziata dalla Commissione Europea, e del coordinamento della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (DCSA).

L’arresto a Sant Julià de Ramis

La svolta è arrivata quando la polizia spagnola, seguendo le indicazioni fornite dai Carabinieri italiani, ha individuato Raiola mentre usciva da una struttura ricettiva insieme a una donna e a un cittadino spagnolo. L’uomo si era registrato sotto falso nome, nel tentativo di eludere i controlli e prolungare la propria latitanza. Tuttavia, la sinergia tra le forze dell’ordine italiane e spagnole ha permesso di stringere il cerchio attorno a lui e di procedere al fermo.

Le accuse e il ruolo di Raiola

Vittorio Raiola, secondo gli inquirenti, sarebbe stato a capo di un’associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti, con legami diretti con i clan Orlando – Polverino – Nuvoletta. L’ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti e nei confronti di altre 32 persone aveva portato alla sua fuga, durata quasi un anno. La sua capacità di muoversi tra diverse località e di mantenere un basso profilo aveva reso particolarmente complessa la sua individuazione.

Il ruolo della rete @ON e della Commissione Europea

L’operazione che ha portato all’arresto di Raiola è stata resa possibile anche grazie al supporto della rete @ON, un progetto finanziato dalla Commissione Europea e finalizzato a rafforzare la cooperazione tra le forze di polizia dei diversi Paesi membri. La Direzione Investigativa Antimafia italiana ha avuto un ruolo di primo piano nel coordinamento delle attività investigative, lavorando in sinergia con la DCSA e con le autorità spagnole.

La situazione attuale: estradizione in vista

Dopo il fermo, Raiola è stato trasferito in un carcere catalano, dove si trova in attesa di estradizione. Le autorità italiane hanno già avviato le procedure per il suo rientro in Italia, dove dovrà rispondere delle accuse di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e di latitanza. L’arresto rappresenta un duro colpo per i clan camorristici a cui Raiola era legato e conferma l’efficacia della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità organizzata.

Il commento delle autorità

Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra le diverse agenzie investigative e il ruolo determinante svolto dalla rete @ON. L’operazione è stata definita un esempio virtuoso di come la cooperazione internazionale possa portare a risultati concreti nella lotta alla criminalità transnazionale.

Il territorio: Sant Julià de Ramis e Girona

Sant Julià de Ramis, con i suoi 2000 abitanti, è una località immersa nel verde, situata a pochi chilometri dal centro di Girona e a 108 chilometri da Barcellona. La sua posizione strategica, vicino a una grossa autostrada, l’ha resa un luogo ideale per chi cerca di sfuggire ai controlli delle autorità. Tuttavia, la presenza di una rete investigativa internazionale ha reso vano il tentativo di Raiola di passare inosservato.

Le prossime tappe dell’indagine

Con l’arresto di Raiola, le indagini proseguono per individuare eventuali complici e per ricostruire nel dettaglio le attività dell’associazione criminale di cui era a capo. Le autorità italiane e spagnole continueranno a collaborare per assicurare alla giustizia tutti i responsabili e per contrastare il traffico di stupefacenti su scala internazionale.

Conclusioni

L’arresto di Vittorio Raiola a Girona rappresenta un importante successo nella lotta alla criminalità organizzata e conferma l’efficacia delle strategie di cooperazione internazionale. Le forze dell’ordine italiane e spagnole hanno dimostrato come la sinergia tra diversi Paesi possa portare a risultati concreti nella repressione dei reati più gravi.

