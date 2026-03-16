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Si è conclusa con un arresto a Fiumicino la lunga latitanza di Carlo Petrillo, 43 anni, figura di rilievo del clan camorristico Belforte di Caserta. L’uomo, ricercato dal 2017 per associazione finalizzata al traffico illecito di cocaina, è stato espulso dagli Stati Uniti e consegnato alle autorità italiane. L’operazione, coordinata dalla Procura di Napoli, è stata resa possibile grazie alla collaborazione internazionale tra le forze dell’ordine italiane e l’FBI.

L’arresto a Fiumicino dopo anni di fuga

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la cattura di Petrillo rappresenta un importante risultato nella lotta alla criminalità organizzata internazionale. Il latitante, considerato elemento di spicco del clan Belforte di Caserta, era riuscito a sfuggire alla giustizia per 8 anni, ricostruendosi una nuova vita oltre oceano.

Petrillo è atterrato oggi in Italia, scortato dagli agenti della Polizia di frontiera e dagli uomini della Squadra mobile di Caserta. L’arresto è avvenuto presso l’aeroporto di Fiumicino, dove le autorità italiane lo attendevano dopo la sua espulsione dagli Stati Uniti. L’uomo era stato localizzato e fermato lo scorso dicembre sul territorio americano, ponendo fine a una fuga durata 8 anni.

Un’operazione internazionale coordinata

L’intervento che ha portato alla cattura di Petrillo si inserisce nell’ambito di un’operazione internazionale, coordinata dalla Procura di Napoli. Fondamentale è stata la sinergia tra la Squadra mobile di Caserta, il Servizio centrale operativo (Sco), il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia (Scip) e il Federal Bureau of Investigation (FBI). La collaborazione tra le forze di polizia italiane e statunitensi ha permesso di localizzare e fermare il latitante, che si era rifugiato negli Stati Uniti per sfuggire alla giustizia italiana.

Il progetto “Wanted” e la cattura negli Stati Uniti

Petrillo era stato inserito nel progetto “Wanted” della Polizia di Stato, un’iniziativa mirata a rintracciare i latitanti più pericolosi che si nascondono all’estero. Il 16 dicembre scorso, il ricercato è stato catturato sul suolo americano grazie a un’operazione congiunta tra le autorità italiane e l’FBI. Dopo il fermo, sono state avviate le procedure per l’espulsione e il rimpatrio in Italia, dove Petrillo dovrà scontare una condanna definitiva a 8 anni e 8 mesi di reclusione.

Le accuse: traffico di droga e associazione camorristica

L’uomo era ricercato per fatti risalenti al 2006, periodo in cui era considerato il referente del clan camorristico Belforte nel capoluogo casertano. Secondo le indagini, Petrillo avrebbe organizzato un’associazione finalizzata al traffico illecito di cocaina, creando una rete di spacciatori al dettaglio. Le attività criminali attribuitegli hanno portato alla condanna definitiva che ora dovrà scontare.

La vita da latitante negli Stati Uniti

Durante la sua permanenza negli Stati Uniti, Petrillo era riuscito a costruirsi una nuova identità, presentandosi come titolare di numerose attività commerciali. Questa strategia gli aveva permesso di mimetizzarsi e sfuggire ai controlli delle autorità per diversi anni. Tuttavia, le indagini congiunte tra Italia e Stati Uniti hanno permesso di individuarlo e procedere al suo arresto.

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