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È stato arrestato a Napoli il latitante Gennaro Balsamo, affiliato al clan Di Lauro, dopo oltre tre anni di irreperibilità. L’uomo, destinatario di una condanna per associazione a delinquere di stampo mafioso, rapina, estorsione aggravata dal metodo mafioso, evasione e traffico organizzato di sostanze stupefacenti, è stato individuato mentre svolgeva attività di facchinaggio nel centro cittadino. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e coordinata dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello.

L’arresto dopo anni di latitanza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto nella mattinata dell’11 giugno. Balsamo era ricercato da oltre tre anni e risultava affiliato al clan criminale Di Lauro.

Balsamo aveva fatto perdere le proprie tracce nel 2023, riuscendo a eludere le ricerche delle forze dell’ordine e a continuare la propria vita apparentemente indisturbato. Nonostante la condanna iniziale a 25 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione per gravi reati, tra cui associazione mafiosa, rapina, estorsione, evasione e traffico di stupefacenti, il latitante era riuscito a sottrarsi alla giustizia per un lungo periodo.

Il blitz nel centro cittadino

L’operazione che ha portato all’arresto è stata il risultato di un’attività investigativa coordinata dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli. Gli investigatori dell’Arma sono riusciti a rintracciare il latitante mentre era impegnato in attività di facchinaggio per una ditta di traslochi nel centro di Napoli. L’uomo è stato bloccato e condotto in caserma per le formalità di rito.

Al termine delle procedure di identificazione e delle formalità di rito, il latitante è stato trasferito in carcere, dove dovrà scontare la pena residua.

IPA