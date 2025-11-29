Arrestato il nonno della droga che gestiva il narcotraffico tra Sud America e Roma, era latitante da 19 anni

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Una latitanza durata quasi due decenni, una fuga che si è alimentata di tappe e contatti in Sud America per poi terminare a Roma. Il protagonista della vicenda è un 64enne catturato al Tufello, nella zona nord-est della Capitale, per traffico internazionale di droga. L’uomo, denominato il “nonno della droga”, avrebbe gestito lo spaccio oltreoceano con l’Italia.

Chi era il “nonno della droga”

Romano, 64 anni: è questo l’identikit del cosiddetto “nonno della droga”, rintracciato dagli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara nella periferia est della Capitale, al Tufello.

L’uomo è considerato una figura storica nonché il vertice di un articolato traffico internazionale di stupefacenti tra il Sud America e il litorale romano.

Il 64enne era già stato arrestato in Perù nel 2024 e su di lui pendeva un ordine di carcerazione del Tribunale di Roma, relativo a una condanna definitiva per traffico internazionale di droga.

Era latitante dal 2006

L’uomo era latitante dal 2006. Per quasi due decenni, dunque, avrebbe continuato a gestire dal Sud America le spedizioni di stupefacenti dirette a Roma.

Come ci è riuscito per ben 19 anni? Mantenendo una rete di corrieri, intermediari e contatti oltreoceano che gli permettevano di mantenere una linea diretta con la Capitale.

Per questo il 64enne è ritenuto un elemento importante, la punta di un sistema complesso e articolato di spaccio e traffico di droga capace di attraversare l’oceano e alimentare lo spaccio romano.

Come è stato arrestato

Gli agenti lo hanno rintracciato nel tardo pomeriggio di venerdì in una palazzina del Tufello, in una zona nord-est della Capitale.

Il Tufello è un quartiere romano a forte densità criminale dove l’omertà e la diffidenza verso le forze dell’ordine sono elevate e dove non è semplice per loro muoversi e agire.

Dopo un servizio di appostamento, i poliziotti lo hanno notato uscire con atteggiamento guardingo. Una volta riconosciuto, lo hanno catturato e trasferito nel carcere di Rebibbia, dove dovrà scontare 14 anni, 9 mesi e 28 giorni di reclusione.