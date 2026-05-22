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Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Monforte Vittoria, durante un servizio di pattugliamento, hanno fermato il 58enne che aveva appena compiuto una rapina alla farmacia di via Marcona, il quale è stato poi accompagnato in Questura. Gli agenti di via Poma, attraverso le registrazioni degli impianti di registrazione delle farmacie e la collaborazione delle farmaciste rapinate, hanno individuato l’uomo quale possibile autore di altre rapine commesse con lo stesso modus operandi. Dopo gli adempimenti di rito, l’uomo è stato associato al carcere di San Vittore dove è stato convalidato l’arresto martedì scorso. La Polizia di Stato prosegue nell’attività investigativa per attribuire eventuali responsabilità all’indagato circa altre rapine commesse con le stesse modalità operative.