Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato e condotto in carcere a Regina Coeli il ventottenne di origini marocchine accusato di una serie di rapine a mano armata ai danni delle reception di grandi alberghi nel centro storico di Roma. L’uomo, già noto alle cronache come “il rapinatore seriale di alberghi”, è stato fermato dopo una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma e condotta congiuntamente da Polizia di Stato e Carabinieri. Gli episodi contestati si sono verificati tra l’agosto dello scorso anno e i primi mesi del 2026, con l’obiettivo di colpire strutture ricettive della Capitale.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il caso ha attirato l’attenzione degli inquirenti all’inizio di febbraio, quando il sospettato è stato intercettato subito dopo aver commesso una rapina in una struttura ricettiva di Ostia. L’uomo, di 28 anni, era già stato soprannominato dalla stampa come “il rapinatore seriale di alberghi” per la scia di colpi messi a segno tra l’agosto dell’anno precedente e i primi mesi del 2026 nel centro storico di Roma.

Il modus operandi del sospettato

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane avrebbe agito sempre con il volto parzialmente o totalmente coperto, minacciando gli addetti alle reception e fingendo di essere armato di coltello o impugnando una pistola, poi risultata essere una replica. In alcuni casi avrebbe utilizzato una soft air per intimorire le vittime. La sua sicurezza e familiarità con gli ambienti degli hotel ha subito insospettito le forze dell’ordine, che hanno ipotizzato un suo possibile passato lavorativo proprio nelle strutture prese di mira.

Gli episodi contestati e la svolta nelle indagini

Le indagini hanno preso una svolta decisiva a inizio febbraio, quando il ventottenne è stato fermato dopo una rapina a Ostia. Gli investigatori hanno scoperto che in passato aveva lavorato in uno o più degli hotel colpiti. Il quadro indiziario si è rafforzato grazie a due episodi di tentata rapina avvenuti in piena notte, uno a novembre e l’altro a gennaio, in due diversi alberghi del centro storico di Roma. In entrambe le occasioni, l’uomo avrebbe fatto credere alle vittime di essere armato, ma la pronta reazione degli addetti lo ha costretto alla fuga prima che potesse impossessarsi del bottino.

L’attività investigativa e l’arresto

Le forze dell’ordine hanno condotto un’attività investigativa meticolosa, analizzando ore di registrazioni dei sistemi di videosorveglianza e incrociando i dati delle celle telefoniche. Questi elementi hanno permesso alla Procura della Repubblica di richiedere una misura cautelare nei confronti dell’indagato, richiesta poi accolta dal Gip per l’episodio di fine gennaio. Dopo alcuni giorni di ricerche, gli agenti della Polizia di Stato e i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno rintracciato il sospettato mentre lavorava ancora una volta come dipendente presso un hotel del centro di Roma.

Il ventottenne marocchino si trova ora in carcere a Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

IPA