Catania, un arresto e sequestro di quasi 9 chili di droga modificata: un ristoratore di 38 anni è stato fermato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che il magazzino del suo locale, situato nel quartiere San Berillo Vecchio, è stato trasformato in un laboratorio per la lavorazione della marijuana con cannabinoidi sintetici. L’intervento è avvenuto nei giorni scorsi, quando gli agenti sono stati insospettiti da movimenti sospetti davanti all’esercizio commerciale, portando così alla scoperta di una vasta quantità di droga e denaro contante. L’operazione è stata condotta per contrastare la diffusione di sostanze potenziate chimicamente, pericolose per la salute pubblica.

Le indagini e la scoperta del laboratorio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando gli investigatori della Squadra mobile di Catania hanno notato due persone in attesa davanti a un ristorante nel quartiere San Berillo Vecchio. I due sono stati sottoposti a controllo e trovati in possesso di alcuni grammi di marijuana. Questo dettaglio ha spinto gli agenti ad approfondire i controlli all’interno del locale, sospettando che potesse essere coinvolto in attività illecite.

Il ruolo del cane poliziotto e il sequestro della droga

Durante la perquisizione, fondamentale è stato il contributo di un cane poliziotto, che ha permesso di rinvenire un chilo di marijuana nascosto nel cassonetto di una tapparella. Inoltre, gli agenti hanno trovato un secchio pieno di prodotti chimici utilizzati per la lavorazione della sostanza. Il denaro contante, invece, era stato occultato in diverse pertinenze del locale e ammontava a oltre 17mila euro.

La perquisizione domiciliare e il maxi sequestro

Le indagini non si sono fermate al ristorante. Gli agenti hanno deciso di estendere la perquisizione anche all’abitazione del ristoratore. Qui sono stati scoperti quasi 8 chili della stessa sostanza stupefacente già sequestrata nel locale, oltre a un ulteriore sequestro di 161mila euro in contanti. Tutto il materiale è stato immediatamente posto sotto sequestro.

L’analisi della Polizia scientifica e i rischi per la salute

Gli specialisti della Polizia scientifica hanno analizzato la droga sequestrata, confermando la presenza di un cannabinoide di sintesi. Questa sostanza, aggiunta alla marijuana, è in grado di produrre effetti estremamente gravi sulla salute degli assuntori, rendendo ancora più pericolosa la diffusione di tali prodotti sul mercato illecito.

L’arresto e le accuse

Il ristoratore di 38 anni è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo dovrà ora rispondere davanti all’autorità giudiziaria per aver trasformato il magazzino del suo locale in un vero e proprio laboratorio di droga, mettendo a rischio la salute pubblica e alimentando il mercato degli stupefacenti potenziati chimicamente.

Il contesto del quartiere San Berillo Vecchio

Il quartiere San Berillo Vecchio, noto per essere una delle aree più complesse di Catania, è spesso al centro di operazioni di polizia finalizzate al contrasto della criminalità e dello spaccio di droga. L’episodio conferma come le forze dell’ordine siano costantemente impegnate nel monitorare il territorio e nel prevenire la diffusione di sostanze pericolose.

Le reazioni delle autorità

Le autorità locali hanno espresso soddisfazione per il successo dell’operazione, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato. Il sequestro di una quantità così rilevante di droga e denaro rappresenta un duro colpo per le attività illecite nella zona.

La pericolosità dei cannabinoidi sintetici

Gli esperti mettono in guardia sui rischi legati all’uso di cannabinoidi sintetici, spesso aggiunti alla marijuana per aumentarne gli effetti psicoattivi. Queste sostanze possono provocare gravi danni alla salute, tra cui disturbi neurologici, cardiovascolari e psichiatrici. L’operazione della Polizia di Stato ha permesso di sottrarre dal mercato una quantità significativa di droga potenziata, salvaguardando la salute dei cittadini.

Il futuro delle indagini

Gli inquirenti stanno ora lavorando per ricostruire la rete di distribuzione della droga e individuare eventuali complici del ristoratore. Non si esclude che il laboratorio scoperto possa essere solo uno dei tanti presenti nella zona, utilizzati per la produzione e lo smercio di sostanze stupefacenti modificate chimicamente.

Conclusioni

L’operazione condotta dalla Squadra mobile di Catania rappresenta un esempio concreto dell’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro lo spaccio di droga e la diffusione di sostanze pericolose. Il sequestro di quasi 9 chili di marijuana potenziata e di ingenti somme di denaro testimonia la gravità del fenomeno e la necessità di mantenere alta l’attenzione su queste forme di criminalità organizzata.

