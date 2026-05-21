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Eseguito un arresto ai domiciliari dalla Digos di Nuoro. La vicenda ha visto protagonista il sindaco di Ottana, accusato di tentata concussione in concorso. L’inchiesta, avviata nel 2024 a seguito delle proteste sulla costruzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ha portato anche a numerose perquisizioni e al sequestro di dispositivi elettronici in diverse città.

Le indagini della Digos: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini sono partite nel 2024 dopo che erano sorte contestazioni riguardo alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile nel territorio di Nuoro. Gli investigatori della Digos hanno raccolto elementi che hanno portato all’emissione di un’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti del sindaco di Ottana.

L’accusa: tentata concussione per favorire un consigliere

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il primo cittadino avrebbe abusato ripetutamente dei suoi poteri di amministratore pubblico. L’accusa di tentata concussione si basa sul tentativo di costringere i dirigenti di una società fornitrice di energia elettrica ad assumere un consigliere di maggioranza del Comune di Ottana come supervisore di un nuovo impianto di accumulo di energia, recentemente costruito nell’area industriale della città.

Le perquisizioni e i sequestri in tre città

Nel corso dell’operazione, oltre all’arresto del sindaco, è stato notificato un divieto di dimora a un’altra persona coinvolta nell’inchiesta. Gli agenti hanno inoltre effettuato numerose perquisizioni nelle città di Nuoro, Bergamo e Ottana. Durante queste operazioni sono stati sequestrati smartphone e altri dispositivi elettronici, che saranno ora analizzati dagli investigatori per raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini.

L’inchiesta si inserisce in un clima di tensione e proteste che ha caratterizzato la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nel territorio di Nuoro. Le contestazioni hanno portato le forze dell’ordine ad approfondire la gestione amministrativa e le eventuali pressioni esercitate sui soggetti coinvolti nella costruzione e nella gestione degli impianti.