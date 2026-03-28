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È stato arrestato e riportato in Italia un uomo di 45 anni, latitante dal dicembre 2024, ritenuto broker di narcotraffico internazionale. L’uomo, condannato a oltre 13 anni di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione, è stato localizzato e fermato in una località balneare vicino Alicante grazie a una vasta operazione di cooperazione internazionale coordinata dalla Squadra mobile di Taranto e dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce.

L’identikit del latitante e i reati contestati

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la cattura del latitante rappresenta il risultato di un’articolata attività investigativa e di una sinergia tra diverse forze di polizia italiane e spagnole.

L’uomo, di 45 anni, era ricercato dal dicembre 2024 per una condanna definitiva a oltre 13 anni di reclusione. Le accuse a suo carico riguardano gravi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione, reati che lo hanno reso una figura di spicco nel panorama del narcotraffico internazionale. Secondo gli inquirenti, il latitante operava come broker, gestendo i rapporti tra fornitori e acquirenti di droga su scala internazionale.

L’operazione internazionale e la cattura in Spagna

La svolta nelle indagini è arrivata a seguito dell’emissione di un mandato di arresto europeo da parte della Procura generale di Taranto, su richiesta della Squadra mobile jonica. Grazie alla collaborazione con la Guardia Civil spagnola, il ricercato è stato individuato e arrestato in una località balneare nei pressi di Alicante. La sua presenza nel sud della Spagna era stata favorita dal supporto di alcuni complici, che avevano contribuito a garantirgli la latitanza.

Il ruolo della cooperazione internazionale

Determinante per la riuscita dell’operazione è stata la cooperazione internazionale, resa possibile attraverso la rete Enfast (European Network of Fugitive Active Search Teams). In particolare, l’Unidad de droga y Crimen organizado (Udyco), Fast Spagna e Fast Italia, attivate tramite il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia, hanno permesso di localizzare il latitante e di procedere al suo arresto. Il coordinamento tra le autorità italiane e spagnole ha rappresentato un esempio di efficacia nella lotta al crimine organizzato transnazionale.

Il rientro in Italia e le prospettive giudiziarie

Al termine delle procedure di cooperazione giudiziaria internazionale, il latitante è stato affidato alle autorità italiane e trasferito nel nostro Paese. Ora dovrà scontare la pena residua, superiore a 13 anni di reclusione, per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. L’operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce, ha visto il coinvolgimento del Servizio centrale operativo, del Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia e della Direzione centrale per i servizi antidroga.

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