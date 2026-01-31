Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La Squadra Mobile, con il coordinamento della Procura di Udine e del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, supportato dal Servizio Centrale Operativo, ha rintracciato e fatto arrestare a Salamanca, in Spagna, un latitante ricercato dal 2014 che deve scontare una pena di 30 anni di reclusione. Si tratta di un uomo di 64 anni, cittadino turco che in Italia era ricercato perché colpito da un provvedimento di carcerazione per più condanne dei Tribunali di Milano, Trani e Tolmezzo (Udine) per la commissione dei reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. “Aveva cambiato generalità e girato per ogni angolo di Europa, finalmente con il rintraccio dei giorni scorsi, l’uomo sarà poi estradato in Italia”, ha dichiarato in un video comunicato Francesco Leo, Dirigente della Polizia di Stato – Squadra Mobile di Udine.