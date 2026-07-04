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Eseguito un arresto e sequestrati di 2 kg di cocaina dalla Polizia di Stato a Melegnano (Milano), dove un cittadino italo/albanese di 46 anni, operatore sanitario, è stato fermato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è stato effettuato nel pomeriggio del 3 luglio, nell’ambito di un’indagine sul traffico di droga riconducibile a sodalizi criminali di matrice albanese.

L’operazione e il sequestro

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è maturato nell’ambito di un’attività investigativa mirata al contrasto del traffico di stupefacenti nella provincia di Milano. Gli agenti della Squadra Mobile milanese hanno approfondito una segnalazione che indicava la presenza di un uomo, domiciliato nella zona, sospettato di detenere un ingente quantitativo di droga sia nella propria autovettura che nell’abitazione.

Nel pomeriggio del 3 luglio, dopo aver effettuato servizi di osservazione, i poliziotti hanno individuato il 46enne mentre era alla guida del suo veicolo. Dopo averlo fermato per un controllo, gli agenti hanno proceduto a una perquisizione presso il suo domicilio a Melegnano. Qui sono stati rinvenuti e sequestrati quasi 2 kg di cocaina, una somma di circa 6.000 euro in contanti e materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Il contesto investigativo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce in una più ampia strategia di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti gestito da gruppi criminali di origine albanese attivi nell’area milanese. L’arresto dell’operatore sanitario rappresenta un ulteriore tassello nelle indagini volte a smantellare le reti di spaccio che operano sul territorio.

IPA