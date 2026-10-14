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Si è conclusa con un arresto per rapina aggravata, un’operazione condotta dai Carabinieri a Milano. Un soggetto di 43 anni è stato rintracciato e bloccato dopo essersi reso irreperibile a seguito di una misura della Procura. Il fermo è arrivato al termine di un’articolata attività investigativa: il ricercato si nascondeva a casa di un conoscente ed era pronto a spostarsi altrove pur di continuare a evitare la cattura.

Latitante arrestato a Milano

Come anticipato, il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Milano, con il supporto dei militari della Stazione di Affori, ha localizzato e tratto in arresto un 43enne destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

L’uomo doveva scontare una pena residua di 6 anni di reclusione per il reato di rapina aggravata.

La cattura

Il latitante si era reso irreperibile subito dopo l’emissione del provvedimento giudiziario. La Sezione “Catturandi” del Nucleo Investigativo di Milano ha avviato una serie di indagini che hanno portato, dopo una lunga attività di monitoraggio, a localizzarlo nell’appartamento di un conoscente.

Secondo quanto riferito, l’uomo si stava preparando a trasferirsi in un altro rifugio, avendo già pronte le valigie con i suoi effetti personali e in possesso di 1.200 euro in contanti.

I precedenti penali

L’arrestato non era nuovo alle cronache giudiziarie. Nel 2015 era stato fermato dalla Polizia insieme ad altre due persone dopo una rapina presso la filiale Unicredit di via Giuseppe Giusti, angolo via Bramante, a Milano.

Successivamente, nel 2018, era stato coinvolto in un conflitto a fuoco con un rivale in piazza Gasparri, nel quartiere Comasina, sempre a Milano. In quell’occasione, fortunatamente, nessun passante era rimasto ferito. Anche allora, la sua cattura era stata possibile grazie alle indagini dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Milano.

IPA