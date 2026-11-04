Arrestato nel Varesotto il 27enne che inneggiava all'Isis sui social: minacce di morte a Usa e Israele

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un uomo di 27 anni è stato arrestato il 4 novembre dai carabinieri nel Luinese, in provincia di Varese. È accusato di apologia e istigazione all’adesione allo Stato Islamico e di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata firmata dal gip di Milano su richiesta della sezione antiterrorismo della Procura. L’indagine era partita a marzo, dopo una denuncia per alcuni dardi lanciati con una balestra nel giardino di un vicino. Sui social il 27enne avrebbe pubblicato minacce di morte a Stati Uniti e Israele, video violenti e la bandiera dell’Isis. Gli inquirenti parlano di un percorso di radicalizzazione e di auto-addestramento, ma non sarebbero emersi legami con organizzazioni terroristiche né piani di attentati.