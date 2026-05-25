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È stato disposto il trasferimento in carcere di un pregiudicato di Taranto, accusato di aver ripetutamente violato le misure cautelari a cui era sottoposto. L’uomo, di 56 anni, era noto alle forze dell’ordine per la sua attività di parcheggiatore abusivo nel centro cittadino. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Taranto a seguito delle numerose segnalazioni di inottemperanza alle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Chi è il pregiudicato coinvolto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato eseguito nei confronti di un uomo di 56 anni, già noto per precedenti penali. L’ordinanza, firmata dal Tribunale di Taranto, ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella più restrittiva della detenzione in carcere, a causa delle reiterate violazioni della misura cautelare da parte dell’indagato.

L’uomo, un pregiudicato originario di Taranto, era stato sottoposto all’obbligo di presentazione presso il Commissariato Borgo. Nonostante ciò, negli ultimi tempi, i poliziotti hanno riscontrato e denunciato numerose violazioni delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. Il soggetto era già conosciuto per la sua attività di parcheggiatore abusivo nel pieno centro cittadino, dove operava abitualmente.

Le ripetute violazioni e i precedenti

Il 56enne era stato più volte denunciato per aver trasgredito le misure cautelari. In particolare, lo scorso mese di gennaio, era stato arrestato per aver minacciato e infastidito una giovane donna che, dopo aver regolarmente pagato la sosta sulle strisce blu, si era rifiutata di corrispondere il “supplemento” richiesto illegalmente dal parcheggiatore. L’episodio aveva coinvolto anche la figlia della donna, una bambina nel passeggino, suscitando particolare allarme tra i cittadini.

Il personale del Commissariato Borgo ha rintracciato il 56enne presso il suo domicilio, procedendo al trasferimento presso la Casa Circondariale di Taranto. L’operazione si è svolta senza incidenti e ha rappresentato l’epilogo di una lunga serie di segnalazioni e denunce che avevano messo in luce la pericolosità sociale dell’indagato.

IPA