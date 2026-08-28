Arrestato per aver speronato col SUV a Torino i ladri che gli avevano rubato la collana, uno è grave

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Dopo essere stato scippato, un uomo di Torino ha scelto di farsi giustizia da solo. Il 39enne ha investito i ladri che gli avevano sottratto una collana, travolgendoli con il proprio suv, per poi accanirsi su di loro con calci e pugni. Domenico Scullari, l’imprenditore alla guida del mezzo, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. I ladri hanno 17 e 19 anni, il più grande si trova ricoverato in terapia intensiva a causa delle ferite riportate nello scontro.

Lo scippo sul lungo Po di Torino

Nel pomeriggio di giovedì 27 agosto un’anziana è stata derubata da una coppia di giovani in monopattino, Domenico Scullari le ha prestato soccorso.

Poco dopo, all’incrocio tra lungo Po Antonelli e via Mongrando, nella zona Vanchiglietta di Torino, l’uomo è stato derubato a sua volta.

ANSA

La stessa coppia di malviventi, di 17 e 19 anni, gli ha strappato la collanina d’oro che portava al collo.

Travolge i ladri con il suv

Scullari sarebbe allora salito a bordo del proprio suv Peugeot, inseguendo i due rapinatori fuggiti in monopattino.

La corsa si è interrotta, all’incrocio con via Andorno, quando l’automobile ha travolto il monopattino.

A quel punto Scullari sarebbe sceso dal mezzo e, dopo aver recuperato la collanina, si sarebbe accanito contro uno dei due delinquenti.

“L’ha riempito di calci e pugni, un passante si è messo in mezzo e lo ha fermato” racconta un testimone al Corriere della Sera.

Ragazzo di 19 anni in terapia intensiva

Il ragazzo aggredito è Eddine Karim, 19enne di origini magrebine, trasportato in codice rosso al Cto di Torino e in seguito trasferito nell’ospedale San Giovanni Bosco dove si trova in rianimazione.

Il giovane ha riportato un grave trauma cranico che ha reso necessario un intervento, attualmente si trova in coma e le sue condizioni sono gravissime.

Considerate le sue precarie condizioni, il 19enne, pur rimandendo indagato, è stato formalmente rimesso in libertà dal Pm.

L’altro rapinatore, minorenne, riuscì a fuggire ed è stato in seguito rintracciato e arrestato dagli agenti delle volanti in Barriera di Milano.

Domenico Scullari, che nel frattempo si era presentato per denunciare il furto, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.