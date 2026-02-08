Arrestato per furto Fares Bouzidi, il 23enne guidava lo scooter dell’incidente costato la vita a Ramy Elgaml

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Fares Bouzidi, il 23enne che guidava lo scooter sul quale viaggiava Ramy Elgaml, è stato arrestato per furto. Insieme ad altri tre complici, Bouzidi è stato fermato mentre tentava di rubare una moto. L’episodio è accaduto a Milano, in via Marenco, non lontano da City Life. Fares Bouzidi era alla guida dello scooter la sera dell’incidente costato la vita a Ramy Elgaml al termine di un inseguimento.

Fares Bouzidi, amico di Ramy, arrestato per furto

Poco dopo le 23 di sabato 7 febbraio, Fares Bouzidi è stato intercettato dalla polizia in via Elba, non lontano da piazza Piemonte. A chiamare il numero di emergenza unico 112 sono stati alcuni cittadini insospettiti da due ragazzi che spingevano una moto in strada.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, Fares Bouzidi, insieme a un italiano di 19 anni (E.F. le sue iniziali) aveva rubato una moto Yamaha Teneree in via Marenco, dove era parcheggiata. Denunciati a piede libero altri due giovani che hanno raggiunto Fares e il 19enne per provare ad accendere la moto.

ANSA

Bouzidi era alla guida del TMax su cui viaggiava Ramy Elgaml

Fares Bouzidi, tunisino di 23 anni, è noto alle cronache per aver guidato lo scooter TMax sul quale viaggiava Ramy Elgaml, il 19enne egiziano morto la notte del 24 ottobre 2024 a Milano.

Lo schianto era avvenuto all’incrocio tra via Quaranta e via Ripamonti al termine di una fuga a velocità folle durata 8 chilometri. Sulle tracce dello scooter guidato da Fares Bouzidi, poi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e condannato, lo scorso giugno, in primo grado a 2 anni e 8 mesi, c’era una gazzella dei carabinieri del Radiomobile.

Il carabiniere alla guida del mezzo è indagato per omicidio stradale, stesso reato ipotizzato anche per Fares Bouzidi. Come noto, la vicenda ha suscitato tensioni e proteste nel quartiere milanese di Corvetto e in altre città, con richieste di “verità e giustizia” per quanto accaduto a Ramy.

Domani il processo con rito direttissimo

Ora per Fares Bouzidi ci sono nuovi guai con la giustizia.

Dopo la perquisizione i carabinieri hanno trovato nelle sue tasche uno spray al peperoncino e le chiavi di un’auto intestata a un parente, verosimilmente usata per raggiungere il luogo del furto insieme ai complici.

Bouzidi e il 19enne E.F. sono stati trattenuti in camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima, previsto per le 9,30 di lunedì 9 febbraio.