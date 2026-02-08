Arrestato per furto Fares Bouzidi, il 23enne guidava lo scooter dell’incidente costato la vita a Ramy Elgaml
Nuovi guai con la giustizia per Fares Bouzidi, l’amico di Ramy Elgaml che era alla guida del TMax la sera dell’incidente costato la vita al 19enne
Fares Bouzidi, il 23enne che guidava lo scooter sul quale viaggiava Ramy Elgaml, è stato arrestato per furto. Insieme ad altri tre complici, Bouzidi è stato fermato mentre tentava di rubare una moto. L’episodio è accaduto a Milano, in via Marenco, non lontano da City Life. Fares Bouzidi era alla guida dello scooter la sera dell’incidente costato la vita a Ramy Elgaml al termine di un inseguimento.
Fares Bouzidi, amico di Ramy, arrestato per furto
Poco dopo le 23 di sabato 7 febbraio, Fares Bouzidi è stato intercettato dalla polizia in via Elba, non lontano da piazza Piemonte. A chiamare il numero di emergenza unico 112 sono stati alcuni cittadini insospettiti da due ragazzi che spingevano una moto in strada.
Secondo quanto ricostruito dalla polizia, Fares Bouzidi, insieme a un italiano di 19 anni (E.F. le sue iniziali) aveva rubato una moto Yamaha Teneree in via Marenco, dove era parcheggiata. Denunciati a piede libero altri due giovani che hanno raggiunto Fares e il 19enne per provare ad accendere la moto.
Bouzidi era alla guida del TMax su cui viaggiava Ramy Elgaml
Fares Bouzidi, tunisino di 23 anni, è noto alle cronache per aver guidato lo scooter TMax sul quale viaggiava Ramy Elgaml, il 19enne egiziano morto la notte del 24 ottobre 2024 a Milano.
Lo schianto era avvenuto all’incrocio tra via Quaranta e via Ripamonti al termine di una fuga a velocità folle durata 8 chilometri. Sulle tracce dello scooter guidato da Fares Bouzidi, poi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e condannato, lo scorso giugno, in primo grado a 2 anni e 8 mesi, c’era una gazzella dei carabinieri del Radiomobile.
Il carabiniere alla guida del mezzo è indagato per omicidio stradale, stesso reato ipotizzato anche per Fares Bouzidi. Come noto, la vicenda ha suscitato tensioni e proteste nel quartiere milanese di Corvetto e in altre città, con richieste di “verità e giustizia” per quanto accaduto a Ramy.
Domani il processo con rito direttissimo
Ora per Fares Bouzidi ci sono nuovi guai con la giustizia.
Dopo la perquisizione i carabinieri hanno trovato nelle sue tasche uno spray al peperoncino e le chiavi di un’auto intestata a un parente, verosimilmente usata per raggiungere il luogo del furto insieme ai complici.
Bouzidi e il 19enne E.F. sono stati trattenuti in camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima, previsto per le 9,30 di lunedì 9 febbraio.