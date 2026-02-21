Arrestato per furto l'uomo che ha ucciso lo zio di Laura Pausini, fermato nella stessa via dell'incidente

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

L’uomo che lo scorso 2 novembre ha travolto e ucciso a Bologna Ettore Pausini, zio della cantante Laura, è stato arrestato per tentato furto aggravato. Il 29enne moldavo è stato sorpreso di notte mentre provava a mettere a segno un furto nel magazzino di un fioraio in via Stradelli Guelfi, la stessa strada in cui aveva investito il 78enne Ettore in sella alla sua bici.

Arrestato l’uomo che ha investito e ucciso lo zio di Laura Pausini

La vicenda è stata resa nota dal quotidiano Il Resto del Carlino, che ha raccontato che il 29enne moldavo è stato arrestato dalla polizia dopo che il proprietario del magazzino che stava cercando di svaligiare ha lanciato l’allarme.

L’imprenditore, verso mezzanotte, si è accorto, grazie alle telecamere installate nei pressi della sua attività di fioraio, che uno sconosciuto incappucciato stava armeggiando con degli oggetti nel tentativo di compiere un furto.

In particolare, il ladro aveva danneggiato un lucchetto, forzato la porta e manomesso l’impianto di sorveglianza. Tuttavia non è riuscito a rubare nulla e si è dato alla fuga.

Nel frattempo il fiorista ha chiamato la polizia che è intervenuta tempestivamente. Gli agenti hanno bloccato il 29enne e gli hanno sequestrato una torcia, un piede di porco e i guanti usati durante il tentato furto.

In direttissima il giudice ha convalidato l’arresto del giovane e disposto l’obbligo di firma.

Come è morto Ettore Pausini

Ettore Pausini era stato investito il 2 novembre, alle 13,30, mentre stava pedalando in bici in via Stradelli Guelfi. Il 29enne moldavo lo aveva travolto in auto ed era fuggito, senza allertare i soccorsi.

Il giorno successivo si era costituito alla polizia locale. Allora era incensurato. Per la vicenda della morte di Pausini è attualmente indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Il 29enne è rappresentato dall’avvocato Francesco Murru. Il legale, dopo che il suo cliente si era costituito, aveva dichiarato: “È distrutto per quanto è successo. Ha sbagliato, avrebbe dovuto fermarsi e prestare soccorso, ma non si era reso conto della gravità della situazione”.

Laura Pausini attaccata dalla cugina Sabrina

Il decesso di Ettore ha fatto emergere le frizioni private in casa Pausini. La figlia dell’uomo deceduto, Sabrina, via social aveva attaccato la cugina Laura, invitandola a non presentarsi ai funerali dello zio.

“Ai giornalisti che hanno sottolineato la parentela dico che è solo sulla carta, anche se i media non vanno oltre le apparenze”, aveva puntualizzato Sabrina Pausini, aggiungendo che a una parte della famiglia non è mai importato “nulla di me e di mio padre”.