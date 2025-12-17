Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e un foglio di via obbligatorio il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Brescia, dove un 19enne senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, è stato fermato dopo aver commesso una rapina aggravata all’interno di un supermercato. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione tempestiva del personale del punto vendita e alla collaborazione della cittadinanza, come sottolineato dalle autorità.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi presso il supermercato “Esselunga” di Via della Volta a Brescia. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Carmine” sono intervenuti a seguito di una richiesta di intervento urgente giunta al numero di emergenza 112 NUE, che segnalava una rapina consumata all’interno dell’esercizio commerciale.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Il direttore del supermercato ha riferito di aver inseguito l’autore della rapina in direzione di Via Borgosatollo, dopo che questi aveva oltrepassato le casse senza pagare e aveva tentato la fuga. L’allarme è stato immediatamente diramato dalla Centrale Operativa a tutte le pattuglie presenti sul territorio urbano, che si sono attivate nella ricerca del sospetto. Poco dopo, il giovane è stato individuato e bloccato presso il vicino distributore “ENI”.

La reazione del sospetto e l’uso del taser

Al momento del fermo, il 19enne si è mostrato particolarmente nervoso e non collaborativo, urlando frasi minacciose sia agli agenti che al direttore del supermercato. Nonostante i tentativi dei poliziotti di instaurare un dialogo per calmarlo, il giovane ha continuato a opporre resistenza. Considerata la situazione di pericolo, uno degli agenti ha estratto il taser in dotazione, attivando la prima fase di puntamento al petto con il sistema laser. L’effetto deterrente ha permesso di immobilizzare il sospetto e di procedere a una perquisizione personale.

Il recupero della refurtiva e la ricostruzione dei fatti

La perquisizione ha dato esito positivo: la merce rubata, occultata negli indumenti del giovane, è stata recuperata e restituita al direttore del supermercato. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il direttore era stato allertato dalle urla di una cassiera che aveva tentato di fermare il malvivente mentre oltrepassava le casse senza pagare. Il tentativo di bloccarlo non è andato a buon fine, poiché il giovane ha minacciato il direttore e si è dato alla fuga, saltando un tornello.

Le accuse e i provvedimenti adottati

Il soggetto, già gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale, nonché da una condanna per furto aggravato, è stato condotto presso gli uffici della Questura. Al termine degli atti di polizia giudiziaria, è stato tratto in arresto per rapina aggravata e messo a disposizione della Procura della Repubblica.

IPA