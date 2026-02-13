Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto, due denunce e il sequestro di sostanze stupefacenti: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Bolzano per contrastare lo spaccio di droga. L’intervento, scaturito da segnalazioni di cittadini, è stato eseguito nella serata dell’11 febbraio nella zona Don Bosco dove sono stati fermati tre cittadini stranieri, uno dei quali espulso dal territorio nazionale.

Operazione contro lo spaccio a Bolzano

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’operazione si è svolta nell’ambito di un servizio mirato a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, dopo che alcuni residenti avevano segnalato movimenti sospetti nella zona Don Bosco di Bolzano. Gli agenti della Squadra Volante hanno individuato due cittadini stranieri che, alla vista della pattuglia, hanno tentato di fuggire.

Uno dei due uomini è stato immediatamente bloccato dagli agenti. Privo di documenti, è stato accompagnato in Questura per le verifiche di rito. Durante gli accertamenti il giovane ha mostrato segni di insofferenza e ha opposto resistenza, arrivando a scagliarsi contro i poliziotti e ferendone uno al volto.

Dopo essere stato definitivamente immobilizzato l’uomo, un cittadino algerino di 23 anni, è stato arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. È stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

Espulsione immediata dopo l’udienza

Al termine dell’udienza, considerato lo stato di clandestinità dell’arrestato, il Questore di Bolzano Giuseppe Ferrari ha emesso un decreto di espulsione dal territorio nazionale. Il provvedimento è stato eseguito senza indugi, con l’accompagnamento dell’uomo al Centro di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.) di Gradisca d’Isonzo dove attenderà il completamento dell’iter per il rimpatrio nel paese d’origine.

La perquisizione e il sequestro di droga

Mentre alcuni agenti si occupavano del cittadino algerino arrestato, altri hanno seguito il complice rintracciandolo all’interno di uno stabile insieme a un altro individuo. Alla vista dei poliziotti uno dei due ha tentato di disfarsi di un involucro contenente circa dieci grammi di cocaina.

La successiva perquisizione dell’appartamento ha portato al rinvenimento di una confezione con 2 grammi di hashish, bilancini di precisione e quasi 1.000 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio di sostanze stupefacenti.

Denunce per detenzione ai fini di spaccio

I due uomini, un cittadino algerino di 29 anni e un tunisino di 20 anni, entrambi richiedenti asilo e già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il materiale sequestrato e la droga trovata nell’appartamento confermano l’attività illecita dei due soggetti.

L’importanza dell’operazione per la sicurezza cittadina

L’operazione, come sottolineato dalla Polizia di Stato, dimostra l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare lo spaccio di droga e, più in generale, le forme di illegalità che minano la sicurezza del territorio. L’arresto, l’espulsione e le denunce rappresentano il risultato concreto di servizi mirati di controllo e prevenzione disposti dal Questore Giuseppe Ferrari.

Il sequestro e le attività investigative

Il sequestro della sostanza stupefacente, insieme al denaro e agli strumenti per il confezionamento, evidenzia l’efficacia delle attività investigative e dei servizi sul campo. Questi strumenti si sono rivelati fondamentali per interrompere le reti di distribuzione della droga e ridurre l’impatto dello spaccio in alcune aree di Bolzano.

IPA