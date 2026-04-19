Arrestato per terrorismo e scarcerato a Perugia, 17enne che progettava strage a scuola può tornare in aula

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Nel marzo 2026 un ragazzo di 17 anni era stato arrestato a Perugia. Progettava una strage da compiere nel liceo artistico di Pescara che frequenta: l’accusa è quella di terrorismo. Meno di un mese dopo, il tribunale del Riesame ha accolto il ricorso della difesa, consentendo la scarcerazione del minore, che sarà trasferito in comunità. Potrà tornare in aula, ma con il divieto di utilizzo di qualsiasi dispositivo informatico.

Torna a scuola il 17enne accusato di terrorismo

L’avvocato del ragazzo, Angelo Pettinella, chiese fin dall’arresto la revoca della misura cautelare o, in via alternativa, la sostituzione con gli arresti domiciliari o con una misura meno gravosa.

Il ricorso della difesa è stato accolto dal tribunale del Riesame. “Può riprendere a frequentare la scuola, non può usare nessun dispositivo informatico” si legge nella sentenza.

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Il provvedimento, anticipato dal quotidiano Il Centro, è stato firmato da Cecilia Angrisano, la stessa giudice che si occupa del caso della famiglia nel bosco.

Per il minore è prevista “la misura della custodia cautelare con la misura del collocamento in comunità educativa con divieto assoluto dell’uso di dispositivi informatici”.

Il giovane indagato sarà inoltre autorizzato “a frequentare la scuola e partecipare alle attività organizzate dalla comunità”.

L’appello dal carcere: “Non sono uno stragista”

Il ragazzo aveva lanciato un appello dall’istituto penitenziario di Firenze dove era stato rinchiuso: “Fatemi uscire da questo carcere, non sono uno stragista”.

Le accuse contro di lui sono quelle di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa e detenzione di materiale con finalità di terrorismo.

Lui nega qualsiasi intenzione stragista. Ad essere al vaglio la sua iscrizione ad alcuni gruppi suprematisti, neonazi e misogini su Telegram, in cui il ragazzo avrebbe caricato manuali per costruire armi micidiali.

“Ero entrato in un canale sbagliato quando ero poco più che un bambino. Ne volevo uscire ma ero minacciato dagli altri iscritti e mi spaventavo. – ha spiegato davanti al Gip – Ci sono tracce di quando scrivevo agli amici che ero preoccupato e volevo sfilarmi. È tutto nel mio cellulare, in mano a chi indaga”.

Le parole del padre: “Non mi do colpe”

La stessa versione è stata riportata dal padre del ragazzo, intercettato telefonicamente dalla trasmissione Storie Italiane nei giorni successivi all’arresto.

“Mio figlio non ha mai dato segnali di stragi, suicidio e via discorrendo, – ha affermato – entrando in queste chat da molto giovani, quando ha capito cosa stesse succedendo ha avuto paura a uscire, forse anche minacciato e quindi spaventato non è riuscito ad allontanarsi”.

“Io non mi do delle colpe, nessuno nasce papà, ho cercato sempre di coinvolgerlo, – si è difeso il genitore – forse il divorzio… ma come colpe gravi non ne ho”.