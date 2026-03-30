Arrestato per terrorismo, il 17enne che aveva un piano per la strage a scuola inneggiava Filippo Turetta

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un 17enne pescarese è stato arrestato per terrorismo: progettava una strage a scuola ispirata alla Columbine e inneggiava a Filippo Turetta. Il giovane gestiva canali Telegram suprematisti contenenti manuali per costruire armi in 3D ed esplosivi. L’inchiesta, coordinata dalla Procura dell’Aquila, coinvolge altri sette minori in tutta Italia.

L’arresto del 17enne per terrorismo

Un diciassettenne originario di Pescara, ma residente a Perugia, è stato arrestato dai carabinieri del Ros con l’accusa di terrorismo. Le indagini, coordinate dalla Procura dei minori dell’Aquila, hanno svelato un piano agghiacciante: il giovane intendeva compiere una strage a scuola, individuando come bersaglio il liceo artistico Misticoni di Pescara.

Pur non frequentando l’istituto, il ragazzo aveva annunciato in chat l’intenzione di indossare una maglietta con la scritta “Natural Selection” per emulare i suoi “eroi”, gli autori del massacro alla Columbine High School, in Colorado, nel 1999.

ANSA

“Magari un giorno faccio una sparatoria e poi mi ammazzo”, scriveva nelle chat già nel 2024, manifestando un’altissima pericolosità sociale, cosa che ha portato il gip a ordinarne la custodia in un istituto minorile.

Tra suprematismo e “incel”: l’ossessione per Turetta e i “santi”

Il profilo dell’arrestato per terrorismo rivela una radicalizzazione profonda avvenuta interamente online. Inserito stabilmente in network suprematisti e neonazisti, tra cui il gruppo “Werwolf Division”, il giovane glorificava i mass shooters come Brenton Tarrant e Anders Breivik, considerandoli “santi” da sacrificare per la supremazia della razza ariana.

Oltre all’odio razziale, il diciassettenne si definiva un “incel” (involontariamente celibe), frequentando piattaforme maschiliste dove inneggiava a criminali come Angelo Izzo e, più recentemente, a Filippo Turetta.

Un inquietante sincretismo ideologico che fondeva il suprematismo bianco con il risentimento verso le donne e la società moderna, vista come un organismo da portare al collasso attraverso azioni violente da compiere proprio all’interno di una scuola o di altri luoghi pubblici affollati, alimentando un ecosistema virtuale di odio estremo e negazionismo della Shoah.

Le armi in 3D e i manuali di sabotaggio fuori dalla scuola

La concretezza della minaccia di terrorismo è confermata dal materiale sequestrato durante le perquisizioni, che hanno coinvolto altri sette minori tra Abruzzo, Umbria, Emilia Romagna e Toscana.

Il ragazzo gestiva un canale Telegram denominato “libreria”, un vero vademecum operativo per aspiranti attentatori. All’interno erano presenti istruzioni per la stampa di armi in 3D, non rilevabili dai metal detector, e le formule chimiche per produrre il TATP, l’esplosivo noto come “madre di Satana”.

L’indagine, nata da una precedente inchiesta della Dda di Brescia, ha evidenziato come l’obiettivo finale fosse il sabotaggio dei servizi essenziali e la strage a scuola. L’intervento preventivo delle autorità ha permesso di smantellare una rete di giovanissimi pronti a trasformare la propaganda virtuale in una tragica realtà.