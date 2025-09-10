Arrestato Raymond Cruz attore di Breaking Bad, "Tuco" accusato di aver bagnato la vicina col tubo da giardino

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Raymond Cruz, attore noto per aver interpretato la parte del cattivo “Tuco” in Breaking Bad, è stato arrestato nelle scorse ore a Los Angeles e poi rilasciato. Il motivo dell’intervento della polizia è piuttosto singolare. L’interprete è stato accusato di aver bagnato una o più ragazze – su tale punto ci sono differenti versioni – con la pompa dell’acqua usata per lavare la sua automobile.

L’attore di Breaking Bad Raymond Cruz arrestato a Los Angeles

Raymond Cruz, dopo essere finito in manette, è stato rilasciato in quanto accusato di un reato minore.

Tornerà in tribunale l’1 ottobre. Il portale TMZ ha riferito di aver saputo da fonti delle forze dell’ordine che qualcuno ha contattato la polizia raccontando che Cruz avrebbe spruzzato dell’acqua addosso alla figlia della sua vicina di casa con un tubo da giardino.

IPA Raymond Cruz

Un’altra fonte contattata da TMZ ha spiegato che l’attore stava lavando l’auto fuori dalla sua casa a Los Angeles quando ha visto nei paraggi la ragazza, chiedendole di spostarsi. Quest’ultima avrebbe poi sostenuto che Cruz le ha spruzzato addosso dell’acqua di proposito.

La versione dell’agente dell’attore

Secondo invece quanto riportato da The Independent, che ha fatto sapere di essere entrato in contatto con un portavoce della polizia, l’attore di Breaking Bad avrebbe spruzzato dell’acqua con una pompa contro tre fan e non contro la vicina di casa.

Tale ricostruzione è stata confermata dall’agente dell’attore, Raphael Berko, che ha definito le accuse “assolutamente infondate e pericolose”, spiegando che Cruz stava semplicemente lavando la sua vettura davanti alla propria casa quando tre fan si sarebbero appostate nei pressi del veicolo.

A questo punto, Cruz avrebbe chiesto loro di levarsi. Le donne avrebbero però cominciato a filmarlo con lo smartphone. Berko ha quindi sostenuto che l’acqua sarebbe finita accidentalmente anche sull’auto delle donne, innescando la controversia che ha portato all’arresto.

Berko: “Cruz mai arrestato in vita sua”

Sempre secondo la versione dell’agente, la situazione sarebbe degenerata quando una delle tre donne ha deciso di contattare la polizia.

“Lui, che non era mai stato arrestato in vita sua, che ha interpretato un detective per 15 anni in The Closer e Major Crimes, che viveva in quel quartiere, è stato ammanettato e portato in prigione”, ha concluso Berko.