Arrestato Riccardo Gallo deputato Ars di Forza Italia in Sicilia, domiciliari per corruzione nal caso Cefpas

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Scattano i domiciliari per il deputato dell’Ars Riccardo Gallo. L’esponente di Forza Italia in Sicilia è stato arrestato in relazione all’inchiesta sul sistema corruttivo di nomine e appalti che secondo l’accusa avrebbe messo in piedi tra il centro per la formazione Cefpas e l’azienda sanitaria provinciale di Agrigento.

Arrestato il deputato dell’Ars di Forza Italia: ai domiciliari

Nell’ambito dell’inchiesta “Corte dei Miracoli”, il gip del tribunale di Caltanissetta ha stabilito la misura cautelare per il deputato regionale Riccardo Gallo Afflitto e misure interdittive per gli altri protagonisti della vicenda giudiziaria.

Per l’ex direttore del Cefpas Roberto Sanfilippo è stata disposta la sospensione per 12 mesi, così come per Gioacchino Pontillo e Maria Luisa Zoda, all’epoca funzionari del Centro per la formazione permanente del personale sanitario, e per Vincenzo Reitano, funzionario regionale in pensione.

ANSA

L’inchiesta sulla corruzione al Cefpas

Come riportato dalla testata LiveSicilia, l’interdizione dai pubblici uffici è stata decretata per sei mesi anche nei confronti dell’ex direttore generale dell’Asp agrigentina Giuseppe Capodieci e per Salvatore Enrico Giambelluca, medico in pensione.

Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno invece per Pietro Tirone, legale rappresentante della Sice srl.

Secondo quanto ricostruito dalla procura di Caltanissetta, dalla squadra mobile nissena e dello Sco di Roma, rientrerebbero tutti nella rete di favori, consulenze e affidamenti che avrebbe fatto capo a Riccardo Gallo.

I pm accusano infatti il parlamentare regionale di Forza Italia di aver sfruttato il suo peso politico per ottenere da Roberto Sanfilippo incarichi e nomine in ruoli dirigenziali all’interno del Cefpas di persone indicate dal deputato.

In cambio, il presidente del Centro avrebbe ottenuto il sostegno politico necessario a mantenere la sua posizione.

Nel corso dell’interrogatorio preventivo, assistito dagli avvocati Luigi Troja e Lillo Fiorello, Gallo non aveva risposto al Gip ma aveva depositato una memoria scritta sostenendo di potere smentire l’esistenza di accordi corruttivi.

Chi è Riccardo Gallo

Nato a Montevideo, in Uruguay, nel 1967, Riccardo Gallo Afflitto è uomo forte di Forza Italia nell’Agrigentino e considerato vicino a Marcello Dell’Utri.

Alle elezioni politiche del 2013 è stato eletto alla Camera dei deputati nella circoscrizione Sicilia 1 per la lista del Popolo della Libertà in quota DC, per poi dimettersi nel 2018 dopo l’elezione a deputato dell’Ars come capolista di Forza Italia nella provincia di Agrigento.

Alle regionali del 2022 viene rieletto con FI nella lista “In Sicilia – Renato Schifani Presidente”.