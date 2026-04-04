Arrestato Roberto Mazzarella, restano 3 superlatitanti a piede libero, chi sono e perché sono così pericolosi

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

L’arresto del boss della camorra Roberto Mazzarella ha permesso di infliggere un nuovo colpo alla criminalità organizzata. Dopo la cattura del capo dell’omonimo clan, tra i più ricercati in Italia, restano ora tre superlatitanti ancora a piede libero: sono Attilio Cubeddu, Giovanni Montisi e Renato Cinquegranella.

Arrestato Roberto Mazzarella, chi sono i superlatitanti più pericolosi

Dopo l’arresto del boss della camorra, Roberto Mazzarella, l’elenco dei super ricercati d’Italia perde un’unità e diventa una lista di tre nomi.

I latitanti più pericolosi rispondono al nome di Attilio Cubeddu, sardo, classe 1947, Giovanni Montisi, siciliano, classe 1959, e Renato Cinquegranella, napoletano, classe 1949.

La lista dopo Matteo Messina Denaro

Si tratta di tre profili inseriti nel Programma speciale di ricerca dei latitanti di massima pericolosità, stilato dal Gruppo interforze integrato (Giirl). Sono, insomma, i tre criminali più pericolosi ancora a piede libero: i loro nomi sono presenti nell’archivio del Viminale, con tanto di schede e foto segnaletiche.

In precedenza, nel gennaio 2023, da questo gruppo era stato depennato Matteo Messina Denaro, “Iddu”, com’era denominato, ossia il capo di Cosa Nostra e storico boss del mandamento di Castelvetrano, catturato dopo 30 anni di latitanza. Lo stesso era poi deceduto nel settembre dello stesso anno per un tumore.

Sempre dal 2023 in avanti, sono stati ben 215 i latitanti catturati, alcuni dei quali tra i più pericolosi, come Pasquale Bonavota che era a capo di una potente famiglia di ‘ndrangheta calabrese e che è stato arrestato a Genova, dopo essere stato ricercato dal 2018 per associazione mafiosa e omicidio.

Attilio Cubeddu

Attilio Cubeddu è nato a Arzana, nel Nuorese, nel 1947. È stato esponente storico dell’Anonima Sequestri sarda. Aveva partecipato, nei primi anni Ottanta ai sequestri a scopo di estorsione di Cristina Peruzzi e di Patrizia Bauer. Poi fu protagonista del rapimento dell’imprenditore bresciano Giuseppe Soffiantini, commesso durante i primi anni di latitanza.

L’uomo fu prelevato la notte del 17 giugno 1997 nella sua abitazione a Manerbio e tenuto in ostaggio per 237 giorni. Fu liberato nel febbraio 1998, dopo il pagamento di un riscatto da parte della famiglia. Alcuni giorni prima i rapitori fecero arrivare al Tg5 una lettera del rapito contenente il lembo del suo orecchio.

Oggi è quasi ottantenne ed è latitante dal 1997. Era recluso per sequestro di persona, omicidio e lesioni gravissime nel carcere di Badu ‘e Carros, ma, dopo un permesso per libera uscita, non fece più rientro nella struttura.

Giovanni Motisi

Giovanni Motisi, detto “U Pacchiuni” (il grasso), è nato a Palermo il giorno di Capodanno del 1959. È stato il sicario di fiducia di Totò Riina. Secondo il pentito Francesco Paolo Anzelmo era nel commando che aprì il fuoco il 6 agosto 1985 sul vicequestore Ninni Cassarà. Inoltre, sarebbe stato presente nel momento in cui si era discusso di assassinare il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

È latitante dal 1998 ed è stato condannato all’ergastolo per due omicidi, associazione di tipo mafioso, strage, traffico di stupefacenti ed altro.

A febbraio 2025 si era tornato a parlare di lui perché era emersa la notizia, poi non confermata, della sua morte in Colombia.

Renato Cinquegranella

Renato Cinquegranella, nato a Napoli il 15 maggio del 1949, oggi quasi 77enne. È latitante dal 2002 e ricercato per associazione per delinquere di tipo mafioso, concorso in omicidio, estorsione e detenzione illegale di armi.

Negli anni Ottanta Cinquegranella era affiliato alla Nuova Famiglia: il suo nome è legato soprattutto all’assassinio di Giacomo Frattini, detto “Bambulella“, affiliato invece alla Nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. La vittima fu torturata, uccisa e mutilata il 21 gennaio 1982 per vendetta: Frattini fu trovato decapitato, con mani e cuore chiusi in un sacchetto.

Il ricercato poi sarebbe stato vicino al commando delle Brigate Rosse che il 15 luglio del 1982 uccise Antonio Ammaturo, vicequestore e capo della squadra mobile di Napoli, e l’agente scelto Pasquale Paola.