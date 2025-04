Arrestato spacciatore 29enne a Bolzano nella zona di Oltrisarco, quanta cocaina aveva in casa

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino albanese di 29 anni è stato arrestato a Bolzano per spaccio di droga. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Sezione Narcotici della Squadra Mobile alcuni giorni fa nella zona di Oltrisarco, dove il sospetto è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e denaro contante.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli investigatori erano impegnati in un servizio di prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti quando hanno notato il giovane in compagnia di un noto tossicodipendente e spacciatore locale, P.S., in un’area poco illuminata. L’atteggiamento sospetto dei due ha portato gli agenti a intervenire.

Esito delle perquisizioni

La perquisizione ha dato esito positivo: il cittadino albanese è stato trovato con un involucro contenente un grammo di Cocaina, una dose di Hashish e 120 euro in contanti. Addosso a P.S. sono stati rinvenuti circa 11 grammi di Hashish e un coltello a serramanico.

Sequestri nelle abitazioni

Le perquisizioni nelle abitazioni dei due fermati hanno portato al sequestro di circa mezzo etto di Cocaina, numerose dosi di Marijuana e Hashish, materiale per la pesatura e confezionamento delle droghe, e 310 euro in contanti a casa di V.E. A casa di P.S. sono stati trovati 30 grammi di Hashish.

Conseguenze legali

V.E. è stato dichiarato in arresto per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre P.S. è stato denunciato a piede libero per gli stessi reati e per porto abusivo di arma. Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano, Paolo Sartori, ha disposto la revoca del permesso di soggiorno di V.E. e ha emesso un decreto di espulsione che diventerà operativo dopo la sua scarcerazione.

Fonte foto: IPA