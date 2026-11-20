Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un arresto per una serie di rapine ai danni di persone che prelevavano contanti agli sportelli bancomat. Un cittadino rumeno di 26 anni, senza fissa dimora in Italia e destinatario di una misura cautelare, è stato fermato dalla Polizia Stradale il 16 novembre 2026, durante un controllo sull’A1 nel territorio di Civitella in Val di Chiana, in provincia di Arezzo.

Arezzo, il controllo sull’A1 a Civitella in Val di Chiana

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto intorno alle 12.15, quando una pattuglia della Sottosezione di Arezzo-Battifolle ha controllato a Civitella in Val di Chiana l’auto guidata dal ventiseienne. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Treviso. È stato quindi arrestato e accompagnato alla Casa circondariale di Arezzo, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le indagini sulle rapine

L’indagato è gravemente sospettato di aver commesso diversi colpi contro persone intente a prelevare denaro. L’inchiesta, condotta dai militari del NOR della Compagnia Carabinieri di Conegliano, è partita da una rapina avvenuta il 10 febbraio 2026 nella stessa città. Un uomo di 80 anni, mentre si trovava allo sportello bancomat, è stato strattonato con violenza e derubato di 2.000 euro. L’autore, con il volto coperto, è poi fuggito a bordo di un’Audi A4 Avant con targa tedesca.

Le verifiche hanno ricostruito i movimenti dell’auto in varie località tra Lombardia e Veneto. L’analisi telematica di un’utenza mobile tedesca ha permesso ai Carabinieri di collocare il sospettato nei luoghi di altre cinque rapine commesse in Veneto con modalità analoghe. I servizi di osservazione e le intercettazioni telefoniche hanno inoltre indicato che l’uomo avrebbe cercato di evitare i controlli cambiando spesso veicolo. I mezzi, secondo quanto ricostruito, erano ottenuti attraverso noleggi o sub-noleggi.

Perquisizioni e misura cautelare

Sulla base degli elementi raccolti, i militari hanno eseguito una perquisizione personale, dell’auto e dell’abitazione ad Assago, sequestrando materiale ritenuto utile alle indagini. L’esame tecnico del telefono sequestrato ha fornito ulteriori elementi, confluiti in un’informativa che ha portato alla richiesta della misura cautelare.