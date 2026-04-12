Arrestato un uomo per l'omicidio di Enzo Ambrosino a Induno Olona, ucciso per una lite per un debito

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ammazzato per un debito. C’è un fermo per l’omicidio di Enzo Ambrosino, il trentenne ucciso a coltellate sotto casa sua a Induno Olona. I carabinieri hanno arrestato Gesuino Corona, 50enne sardo residente a Varese, che era rimasto ferito nella rissa di venerdì notte tra due nuclei familiari. Alla base dello scontro ci sarebbe un debito di poche centinaia di euro.

Un arresto per l’omicidio di Enzo Ambrosino

Nella serata di sabato 11 aprile i carabinieri hanno arrestato una persona per l’omicidio di Enzo Ambrosino, ucciso a coltellate nel corso di una violenta rissa a Induno Olona, in provincia di Varese.

Si tratta, riporta Repubblica, di un 50enne sardo residente a Varese, Gesuino Corona. L’uomo era rimasto ferito durante la rissa, colpito con una coltellata al gluteo, e trasportato all’ospedale Niguarda.

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Secondo gli investigatori sarebbe lui il responsabile delle coltellate che hanno provocato la morte di Ambrosino.

La rissa a Induno Olona

In meno di ventiquattro ore i carabinieri del nucleo Investigativo provinciale e della Compagnia di Varese hanno chiuso il cerchio sulla rissa avvenuta nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 aprile in via Porro, la via centrale di Induno Olona.

I militari hanno ricostruito quanto accaduto e identificato tutte le persone che hanno partecipato allo scontro, sequestrando due coltelli, una mazza ferrata e altri “oggetti atti ad offendere”.

Oltre al fermo per omicidio, la procura di Varese ha disposto anche quattro denunce per rissa e porto abusivo di armi.

Ucciso per un debito

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, riporta il Corriere della Sera, alla base della violenta rissa ci sarebbe stata una questione di soldi, un debito di poche centinaia di euro.

Quel debito aveva portato già nei giorni scorsi a diverse, accese discussioni tra due giovani delle famiglie coinvolte: Enzo Ambrosino e il figlio 27enne di Corona.

Venerdì notte è quindi andata in scena una sorta di resa dei conti, un nuovo faccia a faccia tra i giovani e i loro familiari, degenerata in violenza.

Pesante il bilancio dello scontro a colpi di coltelli e mazze: un morto e tre feriti, tra cui il padre della vittima.