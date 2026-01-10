Arrestato uomo insospettabile a Riace, armi clandestine in casa tra cui una penna-pistola (video)
Arrestato un uomo a Camini: trovate armi clandestine, tra cui una penna trasformata in pistola.
Eseguito un arresto dai Carabinieri della Stazione di Riace, con il supporto della Stazione di Stignano e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria”. Un uomo ‘insospettabile’ di Camini è stato arrestato dopo che, durante una perquisizione, sono state trovate armi modificate e una penna trasformata in pistola, oltre a numerose munizioni.
Operazione congiunta dei Carabinieri
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha visto la collaborazione tra la Stazione di Riace, quella di Stignano e lo Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria”. L’intervento è stato effettuato a seguito di indagini che hanno portato all’individuazione di un uomo residente a Camini, ritenuto insospettabile fino al momento del fermo.
Il ritrovamento delle armi clandestine
Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto tre armi clandestine. Una di queste era stata ottenuta modificando una normale pistola scacciacani, rendendola capace di sparare munizioni vere. Un’altra arma, invece, si presentava come una comune penna stilografica, ma nascondeva al suo interno un meccanismo identico a quello di una pistola. Questa cosiddetta “penna-pistola” rappresenta un oggetto particolarmente insidioso per la sua capacità di passare inosservata e di essere trasportata facilmente senza destare sospetti.
Il sequestro delle munizioni
Oltre alle armi, i Carabinieri hanno sequestrato 480 munizioni di vario calibro, compatibili con le armi trovate. Il materiale è stato immediatamente posto sotto sequestro per impedire qualsiasi possibile utilizzo illecito.
L’arresto e le conseguenze legali
Per l’uomo di Camini è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione di armi clandestine. Dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Locri, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.