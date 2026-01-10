Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto dai Carabinieri della Stazione di Riace, con il supporto della Stazione di Stignano e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria”. Un uomo ‘insospettabile’ di Camini è stato arrestato dopo che, durante una perquisizione, sono state trovate armi modificate e una penna trasformata in pistola, oltre a numerose munizioni.

Operazione congiunta dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha visto la collaborazione tra la Stazione di Riace, quella di Stignano e lo Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria”. L’intervento è stato effettuato a seguito di indagini che hanno portato all’individuazione di un uomo residente a Camini, ritenuto insospettabile fino al momento del fermo.

Il ritrovamento delle armi clandestine

Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto tre armi clandestine. Una di queste era stata ottenuta modificando una normale pistola scacciacani, rendendola capace di sparare munizioni vere. Un’altra arma, invece, si presentava come una comune penna stilografica, ma nascondeva al suo interno un meccanismo identico a quello di una pistola. Questa cosiddetta “penna-pistola” rappresenta un oggetto particolarmente insidioso per la sua capacità di passare inosservata e di essere trasportata facilmente senza destare sospetti.

Il sequestro delle munizioni

Oltre alle armi, i Carabinieri hanno sequestrato 480 munizioni di vario calibro, compatibili con le armi trovate. Il materiale è stato immediatamente posto sotto sequestro per impedire qualsiasi possibile utilizzo illecito.

L’arresto e le conseguenze legali

Per l’uomo di Camini è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione di armi clandestine. Dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Locri, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.