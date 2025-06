Arresti a Ferrara per reati sessuali e contro il patrimonio, in manette 2 uomini: quanti anni devono scontare

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti eseguiti dalla Polizia di Stato a Ferrara e L’Aquila, dove sono scattate le manette per due uomini per reati sessuali e contro il patrimonio. Gli interventi sono stati effettuati il 10 e il 12 giugno 2025.

Arresto a Ferrara per reati sessuali

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il primo arresto è avvenuto nella mattinata del 10 giugno, quando il personale della Squadra Mobile ha eseguito un Ordine di Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara. Il destinatario del provvedimento è un cittadino pakistano, residente nella città estense, che è stato rintracciato nella sua abitazione. L’uomo dovrà scontare una pena di 4 anni, 6 mesi e 23 giorni di reclusione, essendo stato riconosciuto colpevole di reati a sfondo sessuale e atti persecutori. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso la locale Casa Circondariale.

Detenzione domiciliare per reati contro il patrimonio

Il secondo arresto è stato eseguito il 12 giugno 2025 dagli agenti della Squadra Mobile, che hanno dato seguito a un provvedimento di esecuzione per espiazione pena detentiva in regime di detenzione domiciliare. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila. Il soggetto, un cittadino italiano residente nel capoluogo estense, dovrà scontare una pena di 2 anni, 2 mesi e 2 giorni di reclusione. È stato riconosciuto responsabile di reati contro il patrimonio, atti persecutori e lesioni. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato accompagnato presso la propria abitazione per scontare la pena in regime di detenzione domiciliare.

Fonte foto: IPA