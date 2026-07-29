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È stato denunciato per evasione un uomo di 32 anni residente a Catania, sorpreso fuori dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo avrebbe lasciato la casa per trovare refrigerio a causa delle alte temperature.

L’incontro con l’uomo e la giustificazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto luogo nel quartiere di San Cristoforo, a Catania. Gli agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno effettuato un controllo di routine per verificare la presenza dell’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari. Al momento della verifica, i poliziotti non hanno ricevuto risposta dall’interno dell’abitazione.

Mentre stavano per riprendere il servizio di pattugliamento, gli agenti hanno notato il 32enne seduto insieme ad alcuni vicini nei pressi della sua abitazione. Alla richiesta di spiegazioni, l’uomo ha tentato di giustificare la propria evasione dichiarando di essere uscito per il caldo e la mancanza di aria condizionata in casa.

La denuncia e le conseguenze

Per la violazione degli arresti domiciliari, l’uomo è stato denunciato per evasione e sottoposto nuovamente alla misura cautelare.

I controlli di routine sono fondamentali per garantire il rispetto delle misure cautelari e la sicurezza nei quartieri cittadini. L’episodio avvenuto a Catania evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nel monitorare chi è sottoposto a restrizioni della libertà personale.

IPA