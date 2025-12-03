Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di quattro arresti e cinque sospensioni di licenze alberghiere il bilancio di una vasta operazione di polizia condotta negli ultimi giorni nel quartiere Esquilino della Capitale. L’azione, coordinata dalla Questura di Roma, è stata finalizzata a contrastare rapine, spaccio di stupefacenti e irregolarità nel settore della ricettività, in un’area strategica per la mobilità di residenti, turisti e pendolari.

Operazione coordinata dalla Questura di Roma

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la recente attività di controllo ha visto impegnati gli agenti dei Commissariati di zona, supportati dal personale del Compartimento di polizia ferroviaria. L’obiettivo era quello di rafforzare la sicurezza nel quartiere Esquilino, una delle zone più frequentate di Roma per la presenza della Stazione Termini e per l’elevato flusso di persone.

Controlli nelle strutture ricettive: cinque sospensioni

Il primo filone dell’operazione ha riguardato il settore alberghiero. Durante un controllo in uno stabile di via Principe Amedeo, gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa hanno scoperto che quattro attività distinte – due affittacamere, un alloggio turistico e un’attività imprenditoriale – operavano di fatto come un’unica struttura alberghiera. Tutte condividevano una sola reception esterna, lo stesso POS e il medesimo computer per la gestione di check-in e check-out degli ospiti.

Questa organizzazione parallela, sebbene efficiente, non rispettava le normative vigenti. In particolare, è stata riscontrata la mancata tracciabilità degli ospiti, che non venivano comunicati alla Questura tramite il portale “Alloggiati Web”. Per queste gravi irregolarità, il Questore ha disposto la cessazione immediata dell’attività abusiva e la sospensione delle tre licenze per dieci giorni.

Un provvedimento analogo è stato adottato anche per due affittacamere in via Bixio, che utilizzavano lo stesso sistema: reception unica per più unità formalmente autonome e clienti mai segnalati all’Autorità di pubblica sicurezza.

Controlli contro i reati predatori: quattro arresti

Nell’ambito della stessa operazione, l’attenzione degli agenti si è concentrata anche sulle aree più esposte ai reati predatori, in particolare nei pressi della Stazione Termini. Qui sono stati effettuati i primi due arresti.

Nel primo caso, un uomo ha strappato una borsa da un’autolettiga del 118 e ha aggredito il personale sanitario nel tentativo di fuggire, ma è stato bloccato dagli agenti del Commissariato di P.S. Esquilino. Nel secondo episodio, la vittima di una rapina di un cellulare ha fornito indicazioni utili che hanno permesso ai poliziotti di individuare il presunto responsabile. Entrambi gli arrestati sono ora gravemente indiziati del reato di rapina.

Spaccio di stupefacenti al mercato Esquilino

L’attività di controllo si è poi estesa al mercato rionale Esquilino, dove si sono verificati altri due episodi legati allo spaccio di stupefacenti. In due distinti interventi, gli agenti hanno sorpreso uno scambio droga-denaro e un pusher che, alla vista della polizia, ha tentato di disfarsi di alcuni involucri di crack e cocaina per sottrarsi all’arresto. Anche in questo caso, i due soggetti fermati sono ora gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Strategia di controllo costante e integrato

La Questura di Roma ha annunciato che il monitoraggio del quartiere Esquilino e dell’area attorno alla Stazione Termini proseguirà con cadenza quotidiana. L’obiettivo è quello di mantenere alta l’attenzione sia sul fronte del decoro urbano sia su quello della criminalità diffusa, attraverso un approccio integrato e condiviso in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

