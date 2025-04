Arresti e indagati per pedopornografia in Italia, polizia scopre Wikipedo e KidFlix: orrore nel dark web

Sono 4 gli arresti disposti dalla polizia nell’ambito di una vasta operazione nazionale contro la pedopornografia online coordinata dalla Procura di Napoli. E altri 11 soggetti risultano indagati. Le autorità hanno passato al setaccio una pagina del dark web denominata “Wikipedo” e una piattaforma nota come “KidFlix”.

Identificati 15 sospetti pedofili

Gli arresti e le denunce nell’ambito dell’operazione Stream, condotta in tutta Italia, hanno colpito trasversalmente ogni ceto sociale: i 4 finiti in manette sono un operaio 22enne di Caserta, un disoccupato 27enne di Foggia, un massaggiatore 36enne di Pesaro Urbino e un 49enne di Biella che fa l’informatico.

Gli indagati in stato di libertà hanno fra i 22 e i 67 anni. Fra di loro ci sono operai, impiegati e liberi professionisti fra i quali un avvocato.

Fonte foto: IPA

Oltre agli arresti e alle denunce, la polizia ha messo in atto il sequestro di numerosi wallet di criptovalute, nonché di dispositivi informatici contenenti migliaia di file.

Wikipedo e KidFlix

Le indagini hanno fatto emergere l’esistenza di una pagina del dark web denominata “Wikipedo“, il cui nome fa il verso a Wikipedia. Wikipedo è una vera e propria enciclopedia online dedicata alla pedopornografia con tanto di “manuale di istruzioni per il pedofilo”.

Tramite analisi delle blockchain, anche in collaborazione, con le autorità tedesche nell’ambito di una più ampia operazione coordinata dall’Europol, si è riusciti a identificare i soggetti che hanno effettuato diversi pagamenti in criptovaluta per accedere alla piattaforma del dark web KidFlix che, facendo il verso a Netflix, offriva contenuti pedopornografici on-demand.

Rete mondiale di pedofili

La piattaforma è stata chiusa e i sospetti pedofili identificati a livello mondiale sono stati quasi 1.400. Ma la piattaforma ha registrato 1,8 milioni di utenti in tutto il mondo, tra aprile 2022 e marzo 2025. L’11 marzo 2025 le autorità tedesche e olandesi hanno sequestrato il server contenente circa 72.000 video.

Kidflix è stato creato nel 2021. In media, viene reso noto, venivano caricati circa 3,5 nuovi video ogni ora. Kidflix permetteva di scaricare i video e di guardarli in streaming. I pagamenti venivano effettuati in criptovalute, poi convertiti in token.

La piattaforma si basava sullo spirito collaborativo fra pedofili, che potevano ottenere token caricando nuovi video o verificando titoli, descrizioni e categorie dei contenuti multimediali caricati da altri.

A febbraio, a Venezia, nel corso dell’operazione Viper 2 la polizia aveva sgominato un’altra rete di pedofili, con arresti e denunce.