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È di 3 arresti, 3 denunce e oltre 50 kg di prodotti alimentari sequestrati il bilancio di un’operazione straordinaria condotta dalla Polizia di Stato nella periferia est di Roma. L’intervento, coordinato dal VI Distretto Casilino, ha interessato diversi quartieri, tra cui Tor Bella Monaca, Borghesiana, Finocchio, Rocca Cencia e Grotte Celoni, ed è stato finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e al controllo delle attività commerciali e delle filiere alimentari.

Contrasto allo spaccio: arrestati tre giovani

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il servizio straordinario ha visto impegnati numerosi agenti in una vasta area della periferia est di Roma. L’azione si è concentrata su piazze di spaccio, esercizi commerciali e filiere alimentari, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e prevenire reati legati alla detenzione e vendita di sostanze stupefacenti, nonché garantire la tracciabilità dei prodotti alimentari venduti al pubblico.

Nel corso dell’operazione, gli agenti hanno individuato e arrestato 3 giovani di origine extracomunitaria, responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’attività investigativa, supportata dall’unità cinofila, ha permesso di scoprire i nascondigli utilizzati dai sospettati in via dell’Archeologia. I tre avevano allestito veri e propri “magazzini della droga” all’interno di un cantiere in ristrutturazione e tra i giardini condominiali.

Monitorando i movimenti dei sospettati, la Polizia ha ricostruito la loro modalità operativa: una coppia agiva dividendosi i ruoli tra vedetta e pusher, mentre il terzo operava autonomamente, utilizzando una micro base di rifornimento nascosta tra la vegetazione. Nel corso di due blitz, sono stati sequestrati oltre 100 involucri preconfezionati di cocaina, destinati al mercato locale.

Oltre agli arresti, l’operazione ha portato a 3 denunce. Un acquirente, sorpreso con una dose appena acquistata, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria e segnalato alla Prefettura. Altre due denunce hanno riguardato due giovani trovati in possesso di una modesta quantità di hashish nei pressi delle stazioni metropolitane “Borghesiana” e “Grotte Celoni”.

Controlli nelle attività commerciali e filiere alimentari

Parallelamente alle attività di contrasto allo spaccio, la Polizia ha effettuato controlli accurati nelle attività commerciali della zona. In un esercizio di vicinato, il titolare è stato sanzionato per 1.500 euro poiché deteneva per la vendita prodotti di origine animale e vegetale privi della documentazione necessaria a certificarne la provenienza. Sono stati sequestrati oltre 53 kg di alimenti, successivamente avviati alla distruzione.

Ulteriori 5.000 euro di sanzioni sono stati comminati al titolare di una sala scommesse, dove è stata riscontrata l’accensione degli apparecchi da gioco al di fuori dell’orario consentito.

Quartieri coinvolti e risultati dell’operazione

L’intervento ha interessato un’ampia area della periferia est di Roma, toccando quartieri come Tor Bella Monaca, Borghesiana, Finocchio, Rocca Cencia e Grotte Celoni. L’azione coordinata ha permesso di colpire contemporaneamente diversi fronti, dal contrasto allo spaccio alla tutela della sicurezza alimentare, rafforzando la presenza delle forze dell’ordine sul territorio.

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