È di 3 arresti e numerosi sequestri di armi e droga il bilancio di una vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Asti, condotta nel quartiere Praia e in altre zone della città. L’azione è stata avviata a seguito dell’esplosione di 5 colpi di arma da fuoco contro un’auto, episodio che ha dato il via a una lunga indagine culminata la scorsa settimana con perquisizioni e sequestri.

Un’operazione su larga scala

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Asti ha predisposto un servizio mirato alla ricerca di armi e sostanze stupefacenti, coinvolgendo diverse aree urbane e in particolare il quartiere popolare Praia. L’operazione ha visto la partecipazione di rinforzi della Questura di Asti e di numerose specialità della Polizia di Stato, tra cui il Reparto Prevenzione Crimine di Torino, le Unità Cinofile di Torino, Milano Malpensa e Genova, oltre a personale aggregato dalle Squadre Mobili di Torino, Alessandria, Cuneo e Vercelli. Hanno collaborato anche operatori del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica di Asti e altri tecnici specializzati.

L’origine delle indagini: colpi d’arma da fuoco nel quartiere Praia

L’attività investigativa è partita lo scorso luglio, quando 5 colpi di arma da fuoco, presumibilmente da revolver, sono stati esplosi contro un’autovettura parcheggiata nel cuore del quartiere Praia. I proiettili, tutti concentrati sull’area del guidatore, sono stati interpretati come una minaccia diretta all’utilizzatore del mezzo. Questo grave episodio ha spinto la Procura della Repubblica di Asti ad avviare una complessa indagine, che si è protratta per diversi mesi e ha portato all’emissione di provvedimenti di perquisizione eseguiti la scorsa settimana.

Perquisizioni e sequestri: armi, droga e munizioni

Durante le perquisizioni, gli agenti hanno effettuato i primi sequestri di munizioni all’interno di una cantina occupata abusivamente, grazie all’ausilio di metal detector. In un appartamento sono stati rinvenuti e sequestrati 2 panetti di hashish per un totale di circa 2 etti, mentre in una terza abitazione sono stati trovati cocaina e una porta chiusa con una catena. Dopo aver forzato l’accesso, gli investigatori hanno scoperto un vero e proprio arsenale e un angolo adibito allo stoccaggio della droga.

In particolare, sono stati sequestrati una macchina sottovuoto, 4 pezzi di cocaina in pietra sigillati per un totale di circa 350 grammi, 3 fucili (tutti provento di furto), di cui uno a pompa, una doppietta a canne mozzate e un’ulteriore doppietta, una pistola semiautomatica con caricatore inserito, un revolver con tamburo carico, un secondo caricatore e circa 300 colpi.

Altri sequestri e perquisizioni in città e provincia

Contestualmente, sono state eseguite ulteriori perquisizioni in zone considerate critiche di Asti e provincia, a carico di 12 indagati. In 3 abitazioni sono state rinvenute sostanze stupefacenti e, in particolare, in una di queste circa 4 etti di hashish, materiale per la pesatura e il confezionamento, denaro in contanti e una bombola di protossido di azoto “N₂O”, sostanza utilizzata dai giovani insieme ad alcol e stupefacenti per potenziarne gli effetti.

Arresti e indagini in corso

L’operazione si è conclusa con l’arresto di 3 soggetti, provvedimento convalidato dal G.I.P. di Asti, con le accuse di detenzione di armi clandestine e alterate, ricettazione e spaccio di sostanze stupefacenti. Altre 11 persone sono state indagate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le attività investigative, coordinate dalla Procura della Repubblica di Asti, proseguono per accertare le responsabilità degli indagati e di eventuali corresponsabili.

