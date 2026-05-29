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Sette arresti e sequestri di droga e denaro sono il risultato delle recenti operazioni della Polizia di Stato contro lo spaccio a Roma. Sono stati individuati nuovi metodi per nascondere e distribuire sostanze stupefacenti, con arresti effettuati in diversi quartieri della Capitale negli ultimi giorni.

Nuove strategie per nascondere la droga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli sul territorio romano, portando a sette arresti per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno permesso di scoprire una serie di stratagemmi sempre più sofisticati messi in atto dai pusher per eludere i controlli e occultare la droga.

Le operazioni hanno messo in luce una crescente capacità di adattamento da parte degli spacciatori. Tra i metodi scoperti, spiccano i coprimozzi delle auto trasformati in nascondigli invisibili, sedili modificati per celare decine di dosi pronte alla vendita, parcheggi utilizzati come punti di consegna rapida e abitazioni adibite a vere e proprie “cooking room” per la preparazione della droga.

La “cucina laboratorio” di San Basilio

Nel quartiere di San Basilio, gli agenti hanno individuato un uomo che avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari in un’altra abitazione. L’uomo aveva invece trasformato la cucina della sua casa in una base per la preparazione e il confezionamento di sostanze stupefacenti. In un vano dispensa, sono stati rinvenuti 500 grammi tra crack e cocaina, insieme a un kit completo per il taglio, la pesatura e l’assemblaggio delle dosi. Durante la perquisizione, la Polizia ha sequestrato anche circa 3.000 euro in contanti. L’uomo è stato arrestato per evasione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nascondigli ingegnosi: coprimozzi e sedili modificati

Un altro caso ha visto protagonista un quarantottenne romano che aveva trasformato i coprimozzi delle ruote della propria auto in piccole casseforti mobili. All’interno, gli agenti hanno trovato 38 involucri di cocaina, ciascuno confezionato da un etto e pronto per la consegna. Il pusher è stato immortalato dagli agenti del Commissariato Celio mentre prelevava la droga dal nascondiglio per effettuare una consegna. L’uomo è stato arrestato, mentre l’acquirente è stato denunciato e segnalato amministrativamente alla Prefettura.

Sempre a Roma, in zona Tor Pignattara, le Volanti hanno individuato un altro deposito mobile: i sedili di un veicolo erano stati alterati per ricavare un nascondiglio artigianale dove erano occultate decine di dosi di crack. I due occupanti del mezzo sono stati arrestati e la sostanza stupefacente, insieme agli smartphone utilizzati per gestire gli ordini dei clienti, è stata sequestrata.

Consegne lampo nei parcheggi e in strada

Le indagini hanno portato anche all’individuazione di un pusher romano che utilizzava un parcheggio come punto di consegna rapida. Sorpreso subito dopo una cessione, l’uomo nascondeva dosi di cocaina in un pacchetto di sigarette. All’interno del veicolo sono stati trovati denaro contante di dubbia provenienza e appunti relativi all’attività di spaccio.

Un episodio analogo è stato registrato nel quartiere di Ponte Milvio, dove gli agenti del Distretto di zona hanno bloccato uno scambio veloce in strada tra il conducente di un’auto e un cliente. Il pusher, trovato in possesso di 26 dosi di cocaina, è stato arrestato, mentre l’acquirente è stato sanzionato e segnalato alla Prefettura.

Arresto alla fermata metropolitana di Ponte Mammolo

L’ultimo arresto è avvenuto nei pressi della fermata metropolitana di Ponte Mammolo, nella periferia est della città. Un uomo, notato per i suoi movimenti sospetti, è stato sottoposto a controllo e trovato in possesso di mezzo chilo di hashish, suddiviso in cinque panetti nascosti nel marsupio.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria.

Polizia