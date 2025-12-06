Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di tre arresti e 480 kg di hashish sequestrati il bilancio di un’operazione dei Carabinieri condotta nella notte del 4 dicembre a Trezzano sul Naviglio. L’azione, finalizzata a contrastare il traffico internazionale di sostanze stupefacenti, è stata portata a termine con il supporto delle Compagnie di Rho e Abbiategrasso, dopo che i militari hanno notato movimenti sospetti in una zona industriale periferica.

Operazione dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è scaturita da un’attività preventiva mirata a contrastare il traffico di stupefacenti nell’hinterland milanese. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari della Compagnia di Corsico, con il supporto delle Compagnie di Rho e Abbiategrasso, hanno individuato un autoarticolato con targa spagnola che si muoveva in modo sospetto nei pressi di un capannone industriale.

Il blitz nella zona industriale

I Carabinieri hanno osservato l’autoarticolato mentre accedeva a un capannone situato in una zona industriale periferica di Trezzano sul Naviglio. Pochi istanti dopo, un furgone ha seguito il mezzo pesante all’interno dello stesso edificio. I militari hanno quindi deciso di attendere l’uscita del furgone per intervenire.

Il sequestro della droga

All’uscita del furgone dal capannone, i Carabinieri sono intervenuti e hanno proceduto al controllo del veicolo. All’interno sono state rinvenute oltre 100 buste termosigillate, ciascuna contenente circa 4,5 kg di sostanza stupefacente, per un totale di circa 480 kg di hashish. Contestualmente, è stato scoperto un doppio fondo all’interno dell’autoarticolato, compatibile con le dimensioni del carico trasportato, che lasciava intendere la presenza di un sistema organizzato per il trasporto illecito della droga.

Gli arrestati e la destinazione

I tre soggetti fermati sono una 53enne italiana, un 30enne libanese e un 49enne spagnolo. Dopo l’arresto in flagranza di reato, sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore. L’operazione ha rappresentato un duro colpo alle organizzazioni dedite al traffico internazionale di sostanze stupefacenti nell’area milanese.

