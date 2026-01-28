Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito a Salerno un arresto per omicidio. Un cittadino pakistano, già segnalato dall’AISI come punto di riferimento in Italia per l’ottenimento di visti turistici da parte di connazionali, alcuni dei quali radicalizzati, è stato fermato in seguito a una Red Notice Interpol emessa dalle autorità pakistane. L’uomo, condannato in patria per il duplice omicidio di due connazionali, è stato localizzato e arrestato nella provincia di Salerno, mentre si preparava a lasciare il territorio nazionale.

Le indagini e la segnalazione internazionale

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini sono partite nell’ottobre 2024, quando l’AISI ha segnalato il cittadino pakistano come figura di riferimento per l’agevolazione di connazionali intenzionati ad acquisire visti turistici in Italia. Alcuni di questi soggetti risultavano radicalizzati, il che ha portato a un approfondimento investigativo per verificare eventuali legami con ambienti dell’estremismo religioso di matrice confessionale.

L’attività investigativa ha subito un’accelerazione quando le autorità pakistane hanno inserito il nome dell’uomo in una Red Notice Interpol, segnalando la sua pericolosità e la necessità di una ricerca internazionale. La richiesta è stata trasmessa dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e coordinata dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione.

L’arresto a Salerno e la localizzazione del ricercato

Le verifiche immediate hanno portato all’arresto del cittadino pakistano nel pomeriggio del 23 gennaio a Salerno. L’uomo, in possesso di regolare permesso di soggiorno e titolare di diverse attività imprenditoriali nella provincia, era ricercato a livello internazionale per omicidio. La misura cautelare è stata eseguita dalla DIGOS di Salerno, che ha sviluppato la segnalazione e condotto una mirata attività di ricerca, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

La localizzazione del ricercato è stata possibile grazie a una complessa attività info-investigativa, coordinata dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. Gli agenti hanno individuato una villetta bifamiliare, immersa nella vegetazione e situata nella zona industriale del comune di Baronissi (SA), dove l’uomo aveva trasferito il proprio domicilio da pochi mesi. All’interno dell’abitazione, sono stati trovati anche alcuni membri della sua famiglia.

Il tentativo di fuga e l’intervento della Polizia

L’intervento tempestivo degli operatori ha impedito che il cittadino pakistano riuscisse ad allontanarsi dal territorio nazionale. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era in procinto di raggiungere l’aeroporto di Napoli Capodichino, dove avrebbe dovuto imbarcarsi su un volo diretto verso un altro paese dell’Unione Europea poche ore dopo. L’azione della Polizia ha così scongiurato la sua fuga e ha permesso di assicurarlo alla giustizia.

Le accuse e la procedura di estradizione

Il cittadino pakistano era stato condannato dall’Additional District & Session Judge di Sarghoda, in Pakistan, per il coinvolgimento in un duplice omicidio avvenuto nel paese di origine. Dopo l’arresto, è stato trasferito nel carcere di Salerno, a disposizione della Corte di Appello locale. Quest’ultima ha disposto la misura cautelare in carcere, in attesa degli ulteriori adempimenti burocratici necessari per la procedura di estradizione verso il Pakistan.

Polizia