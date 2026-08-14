Arresto di Valter Lavitola, Sigfrido Ranucci sarà sentito dai pm come persona informata sui fatti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Dopo l’interrogatorio di Valter Lavitola, anche Sigfrido Ranucci sarà ascoltato dalla Procura come “persona informata sui fatti”. Tutta la vicenda, per utilizzare le parole del gip, ha dei tratti “inverosimili” e per questo l’ascolto del giornalista potrebbe riempire le zone d’ombra. L’interesse per Ranucci, non solo come parte offesa, deriverebbe da una dichiarazione dell’imprenditore che avrebbe detto: “Non escludo che Ranucci sapesse del mio piano”. Lo avrebbe dichiarato l’avvocato Sergio Cola, ma la Procura smentisce che sia stata pronunciata.

Sigfrido Ranucci sarà ascoltato dai pm

Il caso dell’attentato a Sigfrido Ranucci ha dei tratti “inverosimili”, ha dichiarato il gip. Anche per fare luce sulle zone d’ombra dell’inchiesta, il giornalista sarà ascoltato come persona informata sui fatti.

La Procura lo ascolterà in seguito all’analisi dei dispositivi – cellulari, PC e pen drive – sequestrati all’imprenditore. Con questi elementi in mano, il giornalista potrebbe aiutare a rispondere alle diverse domande rimaste aperte dopo l’ammissione di Lavitola di essere il mandante dell’attentato ai danni del suo amico.

Il gip ha intanto scritto, come riporta il Corriere della Sera, che dall’esame dei messaggi scambiati tra Lavitola e Ranucci “si evince come gli sfoghi del giornalista in merito alle sue difficoltà lavorative cessino dopo l’esecuzione dell’azione delittuosa nei suoi confronti. E lo stesso Ranucci condivide con soddisfazione con l’amico sondaggi e commenti che dimostrano il momento di rilevante popolarità che sta vivendo”.

Ranucci sapeva dell’attentato?

La domanda alla quale si sta cercando di rispondere è se il giornalista Sigfrido Ranucci fosse a conoscenza del piano dell’amico. Dopo l’interrogatorio, l’avvocato di Lavitola, Sergio Cola, aveva risposto alla domanda se Ranucci fosse consapevole del piano con un “no comment”.

Gli inquirenti hanno confermato che questa domanda è stata posta allo stesso “mandante“, ma non conosciamo la risposta. Per gli inquirenti Ranucci è ancora parte offesa.

Secondo un’altra voce, durante le cinque ore di interrogatorio Lavitola avrebbe ascoltato un’intercettazione e dopo questa avrebbe detto: “Non escludo che Ranucci sapesse del mio piano”. Lo riferisce sempre l’avvocato Cola. La Procura però smentisce che sia stata pronunciata questa frase.

Cosa aveva detto Ranucci subito dopo l’attentato?

Il giornalista Sigfrido Ranucci era stato ascoltato subito dopo l’attentato e durante queste prime deposizioni aveva indicato diverse piste, ma non la sua amicizia con Lavitola.

Neanche dopo l’arresto ha parlato di questo suo rapporto, ma si conosce una telefonata tra i due avvenuta la notte del 5 luglio, subito dopo la perquisizione all’amico. Una chiamata durata circa due ore, di cui solo una parte è stata registrata perché avvenuta all’interno dell’automobile di Lavitola e quindi intercettata.

Poi l’uomo è sceso dall’auto e non si conosce il resto delle parole. Questo potrebbe essere uno degli elementi che la Procura chiederà di chiarire a Ranucci quando sarà ascoltato.