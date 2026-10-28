Arresto di Youssef Siher non convalidato, mente di "Movimento 17 ottobre" torna in libertà immediata

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

L’arresto di Youssef Siher, considerato la mente del Movimento 17 ottobre, non sarebbe stato convalidato dal gip. Il motivo sarebbe che non ci sarebbe il pericolo di fuga per giustificare una misura cautelare. Youseef Siher torna così in libertà immediata.

Arresto di Youssef Siher non convalido, il motivo

La Repubblica riporta il motivo della mancata convalida dell’arresto di Youseef Siher.

Secondo il gip non sarebbe dimostrato che la sera prima delle perquisizioni Siher abbia cercato di far perdere le proprie tracce e “rendersi irreperibile”.

Il quotidiano aggiunge che per la giudice “non ha un particolare significato il fatto che non abbia dato le credenziali d’accesso al suo cellulare durante le perquisizioni, cosa “tra l’altro neppure inusuale” e comunque valutata come un dato “neutro”.

Secondo il gip anche i contatti con “diversi movimenti” non dimostrano l’intenzione di scappare.

Le parole degli avvocati

Il Fatto Quotidiano riporta le parole di Benedetto Ciccarone e Yasmina Abu Sharar, avvocati di Youseef Siher.

“Non c’è stata alcuna condotta istigatoria alle violenze, non c’è il terrorismo, non c’è alcun reato e noi nell’udienza abbiamo contestato le imputazioni dal punto di vista del diritto” hanno dichiarato.

Rabbia di Meloni

Appresa la notizia della mancata convalida dell’arresto, la premier Giorgia Meloni si è sfogata sui social.

“Una decisione vergognosa”, ha detto attaccando la magistratura.

I reati ipotizzati dai pm

ANSA ricorda che i reati ipotizzati dai pm per Youseef Siher e sua moglie Sagia Hammoud sono istigazione per delinquere con l’aggravante del terrorismo e violenza organizzata in manifestazione di piazza.

Come riportato da La Repubblica, per i pm Siher aveva creato un canale Telegram da 11 mila iscritti e una pagina Instagram da 50 mila usate per organizzare nuove manifestazioni e innescare “una dichiarazione di guerra continua” e “incutere un profondo timore nella popolazione e destabilizzare l’ordinario corso della vita civile” dopo le devastazioni del 17 e 18 ottobre a Milano.

Secondo i Pm il ricercatore era “conoscenza degli strumenti informatici idonei a sviluppare una strategia rivoluzionaria anche attraverso la pubblicazione di comunicati utili a concentrare in piazza migliaia di persone. Le istruzioni fornite agli utenti denotano un chiaro disegno strategico. Le piazze indicate come luogo di concentramento risultavano infatti strategiche per impedire i controlli delle forze dell’ordine. L’ideologia manifestata è tale da far ritenere insufficienti gli arresti domiciliari”.