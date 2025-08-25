Arrigo Sacchi "fortunato a essere vivo" dopo il nubifragio a Milano Marittima, casa danneggiata dal maltempo

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Momenti di paura per Arrigo Sacchi durante il nubifragio che ha colpito pesantemente la Romagna. L’ex allenatore ha raccontato i gravi danni subiti dalla sua abitazione a Milano Marittima, nota località balneare immersa nella pineta di Cervia, in provincia di Ravenna, dove si contano oltre 200 alberi caduti a causa delle violente raffiche di vento. “Mi ritengo decisamente fortunato se sono ancora vivo” ha detto l’ex Ct della Nazionale.

La bufera Milano Marittima

Milano Marittima è tra le località più colpite dalla bufera che ha infuriato sulla Romagna nella notte tra sabato 23 e domenica 24 agosto, con pioggia oltre i 70 mm, grandine e vento oltre i 100 km/h. La tempesta non ha portato a feriti o dispersi, ma ha causato danni e allagamenti in tutte le province, tanto da portare la Regione a valutare lo stato d’emergenza regionale.

Tutto il litorale, da Rimini al Cesenatico e soprattutto la provincia di Ravenna, è stato spazzato dalle violente raffiche, che nella frazione di Cervia hanno sradicato 265 alberi, crollati su auto e abitazioni.

ANSA

Un’auto distrutta dal crollo di un pino a Milano Marittima

Il racconto di Arrigo Sacchi

A subire pesanti danni è stata anche la proprietà di Arrigo Sacchi, che a Milano Marittima vive e gestisce con la famiglia una struttura ricettiva. Lo storico allenatore del Milan ed ex Ct della Nazionale ha raccontato a Il Resto del Carlino di non essersi reso accorto di nulla durante il sonno, ma di essere rimasto impressionato dallo scenario di devastazione che ha visto al suo risveglio.

“È stato un evento traumatico senza precedenti. Non ho mai visto un disastro di queste proporzioni vicino alle case. Sapevo che i pini avevano radici superficiali, ma vederli così sradicati dal terreno, in maniera tanto ‘facile’, è qualcosa di inquietante”

Il nubifragio

Come nelle altre località su cui si è abbattuta la forte ondata di maltempo che ha colpito la Romagna, la conta dei danni è ancora in corso a Milano Marittima, dove diverse zone sono rimaste senza acqua potabile.

Oltre alle case e alle auto gravemente danneggiate dal crollo dei pini, anche i titolari di stabilimenti balneari lamentano la devastazione della bufera nei lidi.

“Come avvenuto anche in occasioni precedenti riporteremo il prima possibile la situazione alla normalità e confidiamo di ripristinare nel pomeriggio la piena viabilità” ha assicurato il sindaco Mattia Missiroli.