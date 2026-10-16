Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tre persone arrestate per il tentato furto di rame all’interno di Bologna Fiere. I Carabinieri le hanno bloccate mentre si preparavano a portare via 150 kg di lastre già staccate dal tetto dell’Ex Palazzo Affari. Le manette sono scattate dopo che il personale della Fiera ha segnalato la presenza di un uomo sul tetto del padiglione.

Furto di rame a Bologna: tre arresti

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i militari della Stazione Bologna Pilastro sono intervenuti dopo che il personale della Fiera ha segnalato un uomo sul tetto del padiglione, un edificio circolare di cinque piani. L’individuo stava smontando la copertura di rame e, visto dagli addetti, è scappato all’interno dello stabile.

I Carabinieri, già nelle vicinanze per altri servizi istituzionali, hanno ispezionato l’edificio, abbandonato da circa 5 anni e segnato dalle razzie di cavi e coperture. Il tetto, ormai privo di protezione, è rimasto esposto alle infiltrazioni d’acqua. Nel seminterrato i militari hanno trovato il sospettato mentre frugava in uno zaino verde militare: al suo interno c’erano arnesi da scasso, tra cui chiavi inglesi e cacciaviti. Vicino a lui erano stati lasciati una cesoia e tre lastroni di rame arrotolati, pronti per essere portati via.

Bloccati anche due presunti complici

Durante il fermo del primo uomo, un 41enne rumeno domiciliato a Bologna, i Carabinieri hanno visto entrare nello stabile altre due persone, un uomo e una donna. I due, arrivati attraverso una porta forzata e spingendo un carrello della spesa vuoto, si stavano dirigendo verso il rame, con l’intenzione di caricarlo e trasportarlo fuori. I militari li hanno bloccati: si tratta di una 32enne e di un 38enne rumeni, anche loro domiciliati a Bologna.

Tutti e tre sono stati arrestati in flagranza per tentato furto aggravato in concorso. Su disposizione del Pubblico ministero di turno, i presunti responsabili sono stati accompagnati in Tribunale per la convalida dell’arresto e il giudizio direttissimo.

Il precedente nella zona della Fiera

Circa 20 giorni prima, sempre nell’area fieristica, i Carabinieri della Compagnia Bologna Borgo Panigale avevano arrestato quattro persone. In quell’occasione erano stati recuperati circa 700 chili di matasse di fili elettrici industriali e materiale da scasso. Il riferimento è al comunicato stampa trasmesso il 25 settembre 2026.

IPA