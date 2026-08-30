Arrivano le pillole di ecstasy con il volto di Trump. L’allarme dai Paesi Bassi: “Potenzialmente letali”
I Paesi Bassi lanciano l’allarme sulla diffusione di pericolose pillole di ecstasy su cui è riprodotto il volto di Donald Trump
Un nuovo pericolo ha iniziato a diffondersi per le strade d’Europa, si tratta di particolari pillole di ecstasy che riproducono il volto del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Si tratta di pasticche “potenzialmente letali” così come segnalato dalle autorità dei Paesi Bassi, che ne hanno rintracciato diverse esemplari nel corso dell’estate.
L’ecstasy con il volto di Trump
Delle piccole pilloline colorate con la forma del volto di Donald Trump, il cui nome è inciso sul retro, accanto alle lettere NL.
Si tratta di una nuova tipologia di ecstasy, rinvenuta in centinaia di esemplari in Europa nel mese di agosto 2026.
L’allarme rosso è stato lanciato ai consumatori dall’Istituto Trimbos di Utrecht, specializzato in tossicodipendenze e salute mentale.
“Non assumete queste pillole in nessuna circostanza” ha avvertito l’istituto, sottolineando che questo nuovo tipo di droga potrebbe avere effetti “potenzialmente letali” anche con una sola assunzione.
Perché le pillole sono pericolose
Le pasticche con il volto di Donal Trump, così come rinvenuto dall’istituto Trimbos, contiene dosi molte elevate di para-metossimetanfetamina (PMMA).
Si tratta del principale composto psicoattivo dell’ecstasy, simile all’MDMA ma con gli effetti psicotropi più lenti da riscontrare.
È proprio questa lentezza a sentire gli effetti a indurre i consumatori ad assumerne una seconda dose, con il rischio di una grave overdose.
L’assunzione può causare insufficienza renale, arresto cardiaco e ipertermia estrema, un innalzamento fatale della temperatura corporea.
L’allarme dai Paesi Bassi
La portavoce dell’Istituto Trimbos, Anniek Groothuis, ha spiegato che è stata ricevuta alcuna segnalazione di persone ricoverate o decedute con la presenza di PMMA nel sangue.
Pur non risultando al momento casi gravi o decessi legati all’ecstasy con il volto di Trump l’allerta in arrivo dai Paesi Bassi è elevata. L’avvertimento è stato diffuso per mezzo stampa e sui social media.
Non si tratta della prima volta che il volto del Presidente degli Stati Uniti viene impresso su delle sostanze stupefacenti.
Già nel 2017 la polizia tedesca aveva sequestrato migliaia di pasticche arancioni con la stessa forma, ma con una composizione chimica diversa.
La nuova ecstasy ritrovata nei Paesi Bassi è decisamente la più aggressiva e mortale tra quelle in circolazione.