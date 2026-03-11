Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e sequestri di droga, armi e denaro a Milano. Un uomo di 36 anni è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente dopo una perquisizione in due appartamenti nel quartiere Bruzzano. L’azione è stata svolta nell’ambito di un’attività investigativa volta a contrastare lo spaccio di droga nella zona.

Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella mattinata di ieri, quando gli agenti del Commissariato Comasina hanno individuato un appartamento sospetto in via Sirio Capsoni, nel quartiere Bruzzano di Milano. L’attività investigativa era mirata a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti che interessa la zona.

L’arresto e il primo sequestro

Intorno alle ore 9.30, i poliziotti si sono appostati in un complesso residenziale e hanno fermato nel cortile un cittadino italiano di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali. Durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di un panetto di hashish dal peso di circa 10 grammi. Questo primo riscontro ha dato il via a una perquisizione più approfondita dell’appartamento utilizzato dal sospettato.

La perquisizione con l’Unità Cinofila

Con il supporto dell’Unità Cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, gli agenti hanno effettuato una perquisizione all’interno dell’abitazione. Il cane poliziotto ha individuato tracce di sostanza stupefacente sia in un sacchetto dell’immondizia sia nel comodino della camera da letto. In quest’ultimo sono stati rinvenuti 7mila euro in contanti.

Armi e oggetti sequestrati

Durante la perquisizione, la polizia ha scoperto e sequestrato anche un fucile funzionante tipo carabina di colore nero con tappo rosso, munito di pallini di plastica e diverse ricariche a CO2 per armi soft air. Sono stati inoltre trovati un manganello telescopico dotato di torcia e punta frangivetro, un coltello a farfalla con lama intrisa di hashish, alcuni microtelefoni, un orologio del valore di circa 20mila euro e altro denaro contante per un totale complessivo di 12.170 euro.

Il secondo appartamento e il maxi sequestro di droga

Proseguendo le indagini nello stesso complesso residenziale, gli agenti hanno individuato un secondo appartamento riconducibile al 36enne. Qui sono stati rinvenuti due bilancini di precisione, 342 grammi di cocaina e 1,344 kg di hashish. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

IPA