Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e quasi 120 kg di fuochi pirotecnici sequestrati in provincia di Torino. Un uomo di 28 anni è stato fermato per commercio abusivo di materiali esplodenti e ricettazione dopo che nella sua abitazione di Trofarello sono stati scoperti numerosi botti artigianali, tra cui “bombe carta” e altri ordigni potenzialmente letali.

Operazione della Polizia di Stato nel torinese

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nel mese di Dicembre le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nella provincia di Torino per contrastare il commercio abusivo di artifizi pirotecnici illegali. L’attività investigativa, condotta dalla Divisione P.A.S. della Questura di Torino, ha portato alla luce una rete di consegne sospette presso un’abitazione nel Comune di Trofarello, dove risiede un giovane di 28 anni.

Il blitz e il sequestro degli esplosivi

Gli agenti, dopo aver monitorato la situazione, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dell’uomo. All’interno della cantina sono stati rinvenuti numerosi botti artigianali, in prevalenza “bombe carta”, stipati in modo da rappresentare un serio rischio per la sicurezza degli abitanti del condominio. La quantità di materiale sequestrato è risultata impressionante: quasi 120 kg di artifizi pirotecnici, molti dei quali realizzati con miscele esplodenti ad alta potenza come la “polvere flash”.

L’intervento degli artificieri e la pericolosità dei materiali

Per valutare la natura e la pericolosità degli ordigni, la Polizia di Stato si è avvalsa del supporto del Nucleo Artificieri. L’analisi a campione ha permesso di identificare diversi tipi di artifizi, tra cui “candelotti” e “cipolle”. In alcuni casi, la pericolosità degli oggetti era aumentata dall’uso di plastica dura per sigillare le estremità o per il contenimento integrale, rendendo gli ordigni ancora più instabili e potenzialmente letali in caso di esplosione accidentale o a catena (la cosiddetta “esplosione per simpatia”).

L’arresto e le accuse

Alla luce della grande quantità di materiale sequestrato, della sua elevata pericolosità e delle modalità di detenzione, il ventottenne è stato arrestato. L’uomo è stato inoltre denunciato all’Autorità Giudiziaria per ricettazione e commercio abusivo di materiali esplodenti. L’arresto è stato successivamente convalidato.

IPA