Arsenale di bombe carta in un condominio a Trofarello, 120 chili di ordigni pronti a esplodere: preso 28enne
Un uomo di 28 anni è stato arrestato a Trofarello per commercio abusivo di botti illegali: sequestrati quasi 120 kg di esplosivi artigianali.
Un arresto e quasi 120 kg di fuochi pirotecnici sequestrati in provincia di Torino. Un uomo di 28 anni è stato fermato per commercio abusivo di materiali esplodenti e ricettazione dopo che nella sua abitazione di Trofarello sono stati scoperti numerosi botti artigianali, tra cui “bombe carta” e altri ordigni potenzialmente letali.
Operazione della Polizia di Stato nel torinese
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nel mese di Dicembre le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nella provincia di Torino per contrastare il commercio abusivo di artifizi pirotecnici illegali. L’attività investigativa, condotta dalla Divisione P.A.S. della Questura di Torino, ha portato alla luce una rete di consegne sospette presso un’abitazione nel Comune di Trofarello, dove risiede un giovane di 28 anni.
Il blitz e il sequestro degli esplosivi
Gli agenti, dopo aver monitorato la situazione, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dell’uomo. All’interno della cantina sono stati rinvenuti numerosi botti artigianali, in prevalenza “bombe carta”, stipati in modo da rappresentare un serio rischio per la sicurezza degli abitanti del condominio. La quantità di materiale sequestrato è risultata impressionante: quasi 120 kg di artifizi pirotecnici, molti dei quali realizzati con miscele esplodenti ad alta potenza come la “polvere flash”.
L’intervento degli artificieri e la pericolosità dei materiali
Per valutare la natura e la pericolosità degli ordigni, la Polizia di Stato si è avvalsa del supporto del Nucleo Artificieri. L’analisi a campione ha permesso di identificare diversi tipi di artifizi, tra cui “candelotti” e “cipolle”. In alcuni casi, la pericolosità degli oggetti era aumentata dall’uso di plastica dura per sigillare le estremità o per il contenimento integrale, rendendo gli ordigni ancora più instabili e potenzialmente letali in caso di esplosione accidentale o a catena (la cosiddetta “esplosione per simpatia”).
L’arresto e le accuse
Alla luce della grande quantità di materiale sequestrato, della sua elevata pericolosità e delle modalità di detenzione, il ventottenne è stato arrestato. L’uomo è stato inoltre denunciato all’Autorità Giudiziaria per ricettazione e commercio abusivo di materiali esplodenti. L’arresto è stato successivamente convalidato.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.