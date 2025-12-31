Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e oltre 11 kg di materiale pirotecnico illegale sequestrato a Siderno. L’intervento è stato effettuato nell’ambito dei controlli straordinari predisposti in occasione delle festività natalizie, con il supporto del Nucleo Regionale Artificieri della Questura di Catanzaro. L’uomo è stato fermato in flagranza di reato per detenzione e trasporto di articoli esplodenti non autorizzati.

Operazione coordinata durante i controlli natalizi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito di un piano di controllo straordinario del territorio, attivato per garantire la sicurezza durante il periodo delle festività natalizie. Gli agenti del Commissariato di Siderno, insieme agli artificieri della Questura di Catanzaro, hanno predisposto posti di blocco mirati al contrasto della detenzione e del commercio illecito di materiale pirotecnico.

Il fermo e la scoperta del materiale illegale

Durante uno di questi controlli, gli operatori hanno fermato un veicolo e, notando la presenza di articoli esplodenti all’interno dell’auto, hanno proceduto a una perquisizione approfondita. L’ispezione ha portato al rinvenimento di un quantitativo superiore a 11 kg di materiale pirotecnico privo delle necessarie autorizzazioni, configurando così il reato di detenzione e trasporto di esplosivi senza licenza.

Estensione dei controlli all’abitazione

Il controllo non si è limitato al veicolo: gli agenti hanno deciso di estendere la perquisizione anche all’abitazione dell’uomo fermato. Questa scelta si è rivelata determinante, poiché ha permesso di sequestrare ulteriori articoli pirotecnici. In totale, sono stati trovati e posti sotto sequestro più di 20 chili di prodotti marchiati CE, anch’essi detenuti senza la prescritta licenza, in violazione della normativa vigente.

Convalida dell’arresto e fase processuale

L’arresto dell’indagato è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria di Locri, a seguito di rito per direttissima. L’intervento degli operatori è stato così riconosciuto come corretto e conforme alle procedure di legge. Attualmente, il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla Costituzione italiana, nei confronti dell’indagato vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

IPA