Un arresto e oltre 1800 dosi di cocaina sequestrate in un’operazione della Polizia di Stato al Quarticciolo. Un uomo di 61 anni è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che il suo appartamento è stato individuato come base logistica per lo spaccio nel quartiere.

Operazione dei Falchi della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato nel quartiere popolare del Quarticciolo, a Roma. Gli agenti della VI sezione della Squadra Mobile, noti come “Falchi”, hanno notato un rapido incontro tra due persone nei pressi dei complessi di edilizia popolare. L’atteggiamento sospetto e la brevità dell’appuntamento hanno insospettito i poliziotti, che hanno deciso di intervenire immediatamente.

Il controllo e la scoperta della base logistica

Il controllo effettuato su uno dei due uomini, che corrispondeva al profilo di un pusher, ha confermato i sospetti degli investigatori. L’uomo, un romano di 61 anni, ha ammesso di detenere sostanze stupefacenti. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha portato alla scoperta di un vero e proprio deposito di cocaina all’interno della sua abitazione.

Il sequestro della cocaina

Nel soppalco dell’appartamento, utilizzato come nascondiglio, sono state trovate oltre 1800 dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere immesse sul mercato. Il peso complessivo della sostanza sequestrata supera 1 kg. Gli agenti hanno così smantellato una base logistica che, secondo le indagini, era punto di riferimento per lo spaccio nel quartiere.

L’arresto e la convalida

Per il sessantunenne sono scattate le manette con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria. Come precisato dalla Polizia, le informazioni diffuse si riferiscono alla fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Il Quarticciolo e la lotta allo spaccio

L’operazione si inserisce nel più ampio contesto delle attività di contrasto allo spaccio di droga nei quartieri popolari della capitale. Il Quarticciolo, da tempo sotto osservazione delle forze dell’ordine, è stato ancora una volta teatro di un intervento che ha permesso di sottrarre al mercato illecito una quantità significativa di sostanza stupefacente. L’azione della Polizia di Stato conferma l’impegno costante nel presidiare il territorio e nel colpire le organizzazioni dedite allo spaccio di droga a Roma.

IPA