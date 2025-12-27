Arsenale di fuochi d'artificio illegali in un negozio cinese di Misterbianco, sequestro shock a Catania
Denunciato un cittadino cinese a Misterbianco per vendita illecita di fuochi d’artificio senza licenza. Sequestrati numerosi artifizi pirotecnici.
Un uomo denunciato in un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Misterbianco, dove un cittadino di origini cinesi è stato accusato di vendita illecita di fuochi d’artificio senza la necessaria autorizzazione. L’intervento, effettuato dagli agenti del Nucleo Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla detenzione illegale di materiale esplodente.
La fonte della notizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio nell’ambito dei controlli mirati a prevenire la vendita abusiva di fuochi d’artificio, fenomeno particolarmente monitorato in questo periodo dell’anno.
L’intervento degli agenti e la scoperta
Gli agenti del Nucleo Artificieri hanno effettuato un controllo presso un negozio di Misterbianco, gestito da un cittadino di origini cinesi. Durante l’ispezione, sono stati rinvenuti numerosi artifizi pirotecnici esposti per la vendita, nonostante il titolare fosse sprovvisto della licenza necessaria per la commercializzazione di tali prodotti.
Le operazioni di messa in sicurezza e sequestro
Il personale specializzato nel maneggio di esplosivi ha provveduto a mettere in sicurezza i fuochi d’artificio, trasferendoli successivamente in un luogo idoneo per evitare rischi per la pubblica incolumità. Tutti gli artifizi pirotecnici sono stati sottoposti a sequestro per la successiva distruzione, come disposto dalla Procura della Repubblica, immediatamente informata dell’accaduto.
Le irregolarità riscontrate
L’ispezione dei locali e delle confezioni ha evidenziato ulteriori criticità: i fuochi d’artificio erano conservati in ambienti non idonei e umidi, condizioni che avrebbero potuto alterare i tempi di accensione e aumentare il rischio di incidenti. La mancanza di cura nella conservazione del materiale esplodente ha rappresentato un ulteriore elemento di pericolosità.
Le motivazioni dell’azione di polizia
L’attività di controllo si inserisce tra le iniziative volte a prevenire incidenti e garantire la sicurezza pubblica, soprattutto in un periodo dell’anno in cui la richiesta di fuochi d’artificio aumenta sensibilmente. La vendita di artifizi pirotecnici è consentita solo a maggiorenni e presso esercizi autorizzati, in possesso di regolare licenza rilasciata dall’Autorità di pubblica sicurezza.
Le conseguenze per il titolare
Il titolare del negozio, un uomo di origini cinesi, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione illegale di materiale esplodente. La presunzione di innocenza resta valida fino a eventuale condanna definitiva.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.