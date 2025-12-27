Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo denunciato in un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Misterbianco, dove un cittadino di origini cinesi è stato accusato di vendita illecita di fuochi d’artificio senza la necessaria autorizzazione. L’intervento, effettuato dagli agenti del Nucleo Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla detenzione illegale di materiale esplodente.

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio nell’ambito dei controlli mirati a prevenire la vendita abusiva di fuochi d’artificio, fenomeno particolarmente monitorato in questo periodo dell’anno.

L’intervento degli agenti e la scoperta

Gli agenti del Nucleo Artificieri hanno effettuato un controllo presso un negozio di Misterbianco, gestito da un cittadino di origini cinesi. Durante l’ispezione, sono stati rinvenuti numerosi artifizi pirotecnici esposti per la vendita, nonostante il titolare fosse sprovvisto della licenza necessaria per la commercializzazione di tali prodotti.

Le operazioni di messa in sicurezza e sequestro

Il personale specializzato nel maneggio di esplosivi ha provveduto a mettere in sicurezza i fuochi d’artificio, trasferendoli successivamente in un luogo idoneo per evitare rischi per la pubblica incolumità. Tutti gli artifizi pirotecnici sono stati sottoposti a sequestro per la successiva distruzione, come disposto dalla Procura della Repubblica, immediatamente informata dell’accaduto.

Le irregolarità riscontrate

L’ispezione dei locali e delle confezioni ha evidenziato ulteriori criticità: i fuochi d’artificio erano conservati in ambienti non idonei e umidi, condizioni che avrebbero potuto alterare i tempi di accensione e aumentare il rischio di incidenti. La mancanza di cura nella conservazione del materiale esplodente ha rappresentato un ulteriore elemento di pericolosità.

Le motivazioni dell’azione di polizia

L’attività di controllo si inserisce tra le iniziative volte a prevenire incidenti e garantire la sicurezza pubblica, soprattutto in un periodo dell’anno in cui la richiesta di fuochi d’artificio aumenta sensibilmente. La vendita di artifizi pirotecnici è consentita solo a maggiorenni e presso esercizi autorizzati, in possesso di regolare licenza rilasciata dall’Autorità di pubblica sicurezza.

Le conseguenze per il titolare

Il titolare del negozio, un uomo di origini cinesi, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione illegale di materiale esplodente. La presunzione di innocenza resta valida fino a eventuale condanna definitiva.

