Un arresto per detenzione e porto illegale di armi e ricettazione a Como. Un 20enne residente a Villa Guardia è stato fermato dopo una perquisizione a sorpresa nella sua abitazione, nell’ambito di controlli mirati a contrastare la criminalità durante il periodo natalizio.

Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di una serie di accertamenti e attività di polizia giudiziaria, intensificati in occasione delle festività natalizie. Le forze dell’ordine hanno infatti rafforzato i controlli nelle aree del centro città, dove la presenza di persone è particolarmente elevata in questo periodo, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i reati contro il patrimonio.

Il profilo del giovane arrestato

Il protagonista della vicenda è un 20enne cittadino italiano di origini straniere, residente a Villa Guardia. Il giovane era già noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di precedenti, tra cui furti e rapine commessi anche quando era minorenne. Su di lui gravavano inoltre diversi provvedimenti amministrativi, come Dacur, Daspo Fuori Contesto e ammonimenti del Questore, riconducibili soprattutto alle sue frequentazioni e alla partecipazione a episodi legati al fenomeno delle cosiddette “Baby Gang”.

La perquisizione e il ritrovamento dell’arma

Durante una delle ispezioni a sorpresa effettuate dagli agenti della Squadra Mobile di Como, nell’appartamento del giovane a Villa Guardia, è stata rinvenuta una pistola calibro 6.35 di fabbricazione ceca, insieme a diverse munizioni. L’arma era nascosta nella camera da letto e risultava detenuta illegalmente. Il ritrovamento ha portato immediatamente al fermo del ragazzo.

L’arresto e il trasferimento in carcere

Il 20enne è stato condotto in Questura, dove è stato formalmente arrestato. Dopo aver informato il Pubblico Ministero di turno, le autorità hanno disposto il trasferimento immediato del giovane presso la Casa Circondariale di Como.

