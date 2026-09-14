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È di un arresto e di un ingente sequestro di armi e materiale sospetto il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Catania. Un 36enne è stato fermato con l’accusa di detenzione illegale di armi clandestine e munizioni, dopo che presso la sua abitazione nel quartiere Nesima sono stati rinvenuti un arsenale di armi, munizioni, maschere iperrealistiche e altri strumenti potenzialmente utilizzabili per attività illecite.

Le indagini e il blitz dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è maturata a seguito di una mirata attività info-investigativa portata avanti dal Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa. Gli investigatori hanno individuato un’abitazione in via Pacinotti, nel quartiere Nesima, ritenuta la base di una potenziale attività illecita. Per confermare le ipotesi investigative, i militari hanno predisposto un servizio di perquisizione che ha interessato non solo l’appartamento, ma anche il garage annesso e l’autovettura del 36enne, parcheggiata nelle immediate vicinanze.

Il sequestro dell’arsenale

Durante la perquisizione, le ricerche all’interno dell’auto dell’uomo hanno permesso di scoprire un vero e proprio arsenale: un fucile a canne mozze, una carabina di precisione, una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa e 2 pistole a salve modificate calibro 9 mm, di cui una dotata di silenziatore. In totale sono state recuperate 200 munizioni di vario calibro, suddivise tra 144 destinate ad armi corte e 56 ad armi lunghe. Tutte le armi e le munizioni erano detenute illegalmente, configurando il reato di detenzione illegale di armi clandestine e munizioni.

Materiale sospetto e strumenti per l’occultamento

Oltre alle armi, i Carabinieri hanno sequestrato anche un giubbotto antiproiettile e una maschera iperrealistica in silicone, capace di alterare radicalmente i connotati del volto e rendere difficile l’identificazione di chi la indossa. Nel garage, nascosti in una scatola, sono state trovate altre 2 maschere in silicone, una delle quali completa di barba e capelli finti. Il materiale sequestrato comprende anche 3 radio ricetrasmittenti, 2 telecamere, 6 telefoni smartphone e 3 adesivi riproducenti targhe automobilistiche contraffatte.

Le maschere iperrealistiche: un elemento inquietante

Le maschere iperrealistiche in silicone, già al centro di importanti inchieste internazionali per il loro utilizzo in rapine e sofisticate frodi, sono ora oggetto di ulteriori accertamenti da parte degli inquirenti. In passato, simili dispositivi sono stati impiegati per commettere reati come rapine in banca negli Stati Uniti e usurpazione di identità in frodi milionarie. Anche per questo motivo, le tre maschere sequestrate saranno sottoposte ad approfondite verifiche tecniche per accertare eventuali collegamenti con altri episodi criminosi.

Le indagini proseguono

L’intero materiale è stato sottoposto a sequestro e sarà oggetto di ulteriori approfondimenti investigativi e accertamenti tecnici, finalizzati a verificare se le armi e gli altri strumenti rinvenuti siano già stati utilizzati per la commissione di reati. Gli elementi raccolti dovranno essere valutati in sede giurisdizionale, nel rispetto della presunzione di innocenza dell’indagato fino a sentenza definitiva.

L’arresto e la custodia cautelare

Sulla base delle risultanze investigative, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto del 36enne, che è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il giudice ha disposto l’accompagnamento presso la casa circondariale catanese di Piazza Lanza, dove l’uomo si trova tuttora in stato di custodia cautelare.

Conclusioni e prospettive

L’operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa rappresenta un importante risultato nella lotta alla detenzione illegale di armi e al contrasto delle attività criminali che si avvalgono di strumenti sofisticati per eludere i controlli delle forze dell’ordine. Le indagini proseguiranno per chiarire l’eventuale coinvolgimento dell’arrestato in altri episodi criminosi e per accertare la provenienza e la destinazione del materiale sequestrato.

IPA