Arresto e sequestri di armi e artifizi pirotecnici nell’hinterland di Cosenza. Un uomo è stato fermato in flagranza di reato il 2 settembre 2025 per detenzione di armi clandestine, possesso di artifizi pirotecnici ad alta potenza e ricettazione. L’intervento è stato effettuato durante controlli mirati in alcuni garage di proprietà dell’indagato. La misura cautelare è stata convalidata dal GIP il 5 settembre 2025.

Operazione della Polizia nell’hinterland: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi gli agenti hanno intensificato i controlli nell’area periferica del Comune di Cosenza. L’attività, finalizzata alla prevenzione e repressione di reati legati alla detenzione illegale di armi e di materiale esplosivo, ha portato a un importante risultato investigativo.

L’arresto in flagranza e la perquisizione nei garage

Nel corso dei servizi, il 2 settembre 2025, la Squadra Mobile ha tratto in arresto un uomo colto in flagranza di reato. L’indagato è stato sorpreso mentre deteneva illegalmente armi da fuoco e artifizi pirotecnici di particolare potenza. La perquisizione domiciliare, condotta in più punti di due garage di sua proprietà, ha permesso di rinvenire un vero e proprio arsenale.

Il materiale sequestrato: armi clandestine e artifizi pirotecnici

Durante l’operazione, gli agenti hanno sequestrato 1 pistola revolver grigia, perfettamente funzionante ma priva di segni distintivi e matricola. È stata inoltre trovata 1 pistola di fabbricazione francese calibro 6.35 mm, con 3 colpi nel caricatore, anch’essa senza matricola. Nel corso della perquisizione è emersa anche 1 pistola modello lanciarazzi, parzialmente smontata ma funzionante, priva di segni identificativi, e 1 pistola di fabbricazione russa calibro 9 mm, anch’essa clandestina.

Oltre alle armi, sono stati sequestrati 7 proiettili – 6 da 6.35 mm e 1 da 32 mm – e circa 50 kg di artifizi pirotecnici detenuti senza autorizzazione. Tra questi, 36 manufatti artigianali ad alta potenzialità esplosiva, appartenenti alle categorie europee F1 ed F2, sono stati considerati particolarmente pericolosi per le loro caratteristiche di micidialità.

Le accuse: detenzione di armi clandestine, esplosivi e ricettazione

L’uomo arrestato dovrà rispondere di detenzione di armi clandestine, detenzione illegale di artifizi pirotecnici e ricettazione. Le armi sequestrate erano tutte prive di matricola e segni distintivi, elemento che ne ha aggravato la posizione. Gli artifizi pirotecnici, per quantità e potenza, rappresentavano un serio rischio per la pubblica incolumità.

La convalida dell’arresto e le misure cautelari

Al termine delle indagini preliminari, la Procura della Repubblica di Cosenza ha richiesto la convalida dell’arresto e l’applicazione di una misura cautelare personale. Il GIP presso il Tribunale di Cosenza ha accolto la richiesta il 5 settembre 2025, disponendo la misura nei confronti dell’indagato.

La fase delle indagini preliminari e la presunzione di innocenza

Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Le autorità hanno sottolineato che l’informazione è fornita nel rispetto dei diritti degli indagati, che devono essere considerati presunti innocenti fino a sentenza definitiva. Solo l’esito del processo potrà accertare in via definitiva le responsabilità dell’arrestato.

Il contesto: sicurezza e prevenzione nell’hinterland cosentino

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, volto a contrastare la detenzione illegale di armi e la diffusione di materiali esplosivi non autorizzati. Il sequestro di un simile quantitativo di armi e artifizi pirotecnici rappresenta un importante risultato per la sicurezza pubblica nell’area di Cosenza.

